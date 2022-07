MTC: transportistas han ofrecido alcanzar mejoras tecnológicas en sus servicios

Entornointeligente.com /

Así lo informó el ministro del Trasportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, quien agregó que hoy se inicia la primera ronda de reuniones técnicas con los grupos de transportistas agremiados. Puedes leer: MTC: «la firma del acta de hoy deja sin efecto la continuidad del paro de transporte» Tras informar que solo un 28 % de transportistas urbanos de Lima y Callao acataron el paro de ayer lunes 4 de julio, Barranzuela dijo que el acuerdo alcanzado con ellos es fruto de largas reuniones que no solo fueron el último fin de semana. «Es loable, plausible y hay que reconocer con hidalguía que este grupo (de transportistas) después de hacer una última revisión interna en sus organizaciones, tuvieron a bien acompañarnos en el acuerdo general y levantar las medidas del paro», subrayó en TV Perú. Dijo que las negociaciones con los transportistas no han parado nunca y seguirán en las próximas semanas , y que lo alcanzado ayer es un respiro para la población que se beneficia con el servicio de transporte diario. «No solo vamos a terminar de madurar las medidas de beneficios que se les está otorgando (a los transportistas) desde el Gobierno, sino que ellos se convierten en elementos propositivos», destacó. Ayer, 4 de julio, Barranzuela pidió a los dirigentes de los gremios de transportistas que confíen en la actual gestión que se desarrolla en el MTC y los invitó a participar en la mesa técnica que se instalará hoy para buscar y hallar soluciones consensuadas a las principales demandas que los gremios de transportistas han presentado al Gobierno. Recordó que al iniciar su función en el MTC solicitó una matriz con todos los acuerdos y obligaciones que había contraído el sector recientemente y lamentablemente verificó, posteriormente, que la mayoría de compromisos no se habían cumplido y eso explicaba las expresiones de descontento de los gremios de transportistas cuando se les había invitado a suscribir un acta con acuerdos entre las partes. El titular del MTC se comprometió a hacer todo los que esté a su alcance para atender los reclamos que han presentado los transportistas, relacionados a medidas económicas derivadas de los perjuicios causados por la pandemia del covid-19 y la crisis energética y económica, y a articular respuestas con otros sectores como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que el último fin de semana trabajó estrechamente con los dirigentes de los transportistas. Puedes leer: Transportistas de Lima y Callao: «hemos establecido tres semanas de trabajo conjunto» Anunció que ha oficiado a la Contraloría General de la República y se reunirá próximamente con su titular, Nelson Schack, para conformar un grupo de trabajo en el que también esté incluida el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo con el objetivo de resolver los aspectos legales relacionados a los grandes proyectos de infraestructura del MTC que están paralizados y sancionar a los responsables. «Estamos trabajando, estamos destrabando inversiones y no es posible que hayan pasado tantos ministros en la última década y no hayan tenido la identificación suficiente para saber que aquí sucedían situaciones atroces para la economía nacional en concesiones y obras paralizadas o en litigio», precisó. Más en Andina: El ministro de Transportes, Juan Barranzuela, aseguró que la firma del acta con los transportistas urbanos, deja sin efecto la continuidad del paro que se acató desde tempranas horas del lunes, aunque de manera parcial https://t.co/SWUftgE3Gf pic.twitter.com/LOYwmzP3Ic

