MTC: transportistas de carga pesada del sur acuerdan levantar paro

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) precisó en su cuenta de Twitter que los acuerdos fueron suscritos en un acta, en la que se comprometen a seguir dialogando para consensuar alternativas de solución . Rivera dijo que «está concluyendo satisfactoriamente el diálogo que debe existir entre todos los peruanos» y saludó la disposición de los transportistas para buscar conjuntamente la solución de sus demandas. #ÚltimoMinuto Triunfó el diálogo. El viceministro de Transportes, Luis Rivera, informó, en Arequipa, que los transportistas de carga pesada acordaron levantar el paro tras reunión de trabajo con la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo. Los acuerdos fueron suscritos en un acta. pic.twitter.com/jXodunc5LE

— Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) July 21, 2022 «Las reuniones fueron fructíferas y los transportistas han mostrado su disposición a dialogar. Hoy se han acordado temas y empieza el trabajo para cumplir esas demandas que por años tienen los transportistas de carga. Se van a conforman mesas de trabajo «, dijo el viceministro. Subsidio Los puntos fundamentales en los que se llegó a acuerdos tienen que ver con la aplicación de un subsidio a través del Fondo de Estabilización del Precios de Combustible (FEPC) por un monto de 5 soles por galón de diésel , lo que permitirá que el precio de los combustibles no se incremente y no afecte el bolsillo de los peruanos, en especial de las amas de casa. Los transportistas también han mostrado su conformidad con la aplicación de la devolución en su cuenta del 40 % del valor de los peajes que abonen en todas las vías del país durante cuatro meses, para las empresas que tienen de 1 a 15 camiones. Además, el proyecto de ley que subsidia con un 70 % el precio de los combustibles a partir del 2023 hasta el 2025 , norma que se encuentra en el Legislativo a la espera de su debate y aprobación. Más acuerdos También el proyecto de ley para impedir el ingreso de camiones extranjeros con combustible subsidiado por sus países, principalmente por las fronteras de Ecuador y Bolivia, norma que se encuentra con dictamen favorable en la Comisión de Transportes del Congreso y se espera que se apruebe por el pleno para su promulgación por el Gobierno. Discutieron sobre la reorganización y modernización de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y de Mercancías (Sutran); la comisión encargada de este trabajo definirá sus funciones a fines de agosto y dará cuenta de los resultados. Otro punto de acuerdo es sobre la licencia de conducir electrónica para todas las regiones y en especial para la ciudad de Arequipa que termina con el largo trámite y el alto costo, para lo cual se coordina con el gobierno regional de Arequipa y su gerencia de transportes. Otro de los proyectos de ley declara amnistía a quienes hayan cometido infracciones pecuniarias que no tengan carácter de graves o muy graves. Se está conformando un grupo de trabajo para solucionar las demandas respecto a la reserva de carga de los camioneros nacionales y los costos mínimos de las operaciones. Cooperativas Los dirigentes gremiales, encabezados por el dirigente Javier Corrales, solicitaban la exoneración total del ISC, pero se les explicó que esta medida afectaría gravemente la caja fiscal. Corrales propuso una comisión de trabajo para elaborar una ley a fin de que los transportistas se organicen en cooperativas, lo que les permitirá fijar el precio a sus fletes, ya que lo contrario sería ir contra la oferta y demanda contenida en la Constitución Política. El dirigente indicó que los transportistas levantarán la huelga indefinida, pero estarán interviniendo y monitoreando las mesas de trabajo para ver que los acuerdos se cumplan, de lo contrario retomarían su medida de fuerza. En la comisión de alto nivel del Ejecutivo, liderada por el viceministro Luis Rivera, participaron los dirigentes de los transportistas de carga pesada de Arequipa, Cusco y Puno. Asimismo, Lenin Checco, director general de la Dirección de Políticas y Regulación en Transportes del MTC; Pastor Paredes, asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); Yamire Torres, prefecto de Arequipa, y los especialistas en Diálogo y Gestión Social del MTC, Paul Roca y Tania Medina. El paro empezó el último lunes a escala nacional debido al incremento del precio de los combustibles; los agricultores se sumaron a esta protesta por el alza de los fertilizantes. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reafirmó en la víspera el compromiso del Ejecutivo para atender las demandas de los transportistas e indicó que el viceministro Luis Rivera se encontraba dialogando con los gremios de transporte. Más en Andina: ¿Qué genera el enjambre sísmico tras temblor de magnitud 5.4 en Moquegua? @IngemmetPeru lo explica ?? https://t.co/Try23P8Gti pic.twitter.com/8eV9YYtv3s

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 14, 2022 (FIN) JOT Publicado: 21/7/2022

