MTC sobre política multisectorial de telecomunicaciones: «Internet es un derecho de todos»

Así lo manifestó el viceministro de Comunicaciones, Virgilio Tito Chura, a la Agencia Andina en el distrito de Masisea, región Ucayali, adonde la Alianza CR3CE del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) llevaron la señal 4G. Lee también: Villa Rica: enamórate de sus atractivos turísticos y saborea el café más fino del mundo «Desde el MTC estamos impulsando esta iniciativa que es la Política Nacional Multisectorial de Telecomunicaciones, apoyada por el Gobierno para definir, en principio, que el internet es un derecho para todas las personas. Eso significa que debemos llegar a cada rincón de nuestro país con internet», enfatizó. Reconoció que Perú no cuenta con una política de telecomunicaciones, a pesar de que sí posee la infraestructura adecuada, por lo que es necesario impulsar esta iniciativa multisectorial para el beneficio de los peruanos que viven, sobre todo, en lugares de difícil acceso. Mediante la Resolución Ministerial 567-2022-MTC/01 se formalizó el inicio del proceso de elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Telecomunicaciones con enfoque en internet de banda ancha, bajo la conducción del MTC. «Nosotros estamos trabajando en proyectos regionales que son una extensión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. En estos proyectos regionales hemos instalado los CAD, que son los centros de acceso digital, parecidos a este telecentro [implementado en Masisea]», señaló. Lee también: Cusco: con ingreso de los maqt’as se inicia fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo Los telecentros, implementados por la Alianza CR3CE y Usaid, son espacios en los que se les enseña a los pobladores a utilizar, de manera eficiente, las distintas herramientas tecnológicas, como el uso correcto de la señal de internet. «También estamos instalando en cada localidad los EPAD, que son los espacios públicos de acceso digital, donde vamos a las localidades que no tienen señal de internet y colocamos una antena en la plaza mayor y cualquier ciudadano tendrá acceso gratuito a internet. De esta manera cerramos brechas digitales», sostuvo. Red dorsal El MTC, a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), operará la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) por un periodo no mayor de tres años. Ante ello, el viceministro Tito aseguró que el objetivo inicial es aumentar el tráfico de la red. Lee también: Más de 262,000 cusqueños que viven en zonas rurales ya tienen acceso a internet 4G «Hasta el momento nuestro objetivo es aumentar la capacidad de tráfico de la red dorsal, para ello estamos trabajando con Pronatel, y ya se ha definido un pago cero para la red de transporte solo para las entidades públicas», comentó. Ello significa, apuntó, que cualquier gobierno regional o distrital, colegio, universidad, comisaría o posta de salud que pertenezca a la red estatal podrá conectarse, a través de su proveedor de internet, a este nodo de la red dorsal e incrementará su velocidad a un costo menor. Lee también: Loreto reporta el primer caso de viruela del mono en la ciudad de Iquitos «La red de transporte tiene un pago cero y esta red incrementará su velocidad de conexión. Existe el caso de un instituto que ha aumentado su velocidad de 2 megas a 100, eso quiere decir 50 veces más su velocidad original a un precio bajo», puntualizó. Más en Andina: ?? Las municipalidades de Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Madre de Dios y San Martín se beneficiarán con una transferencia de S/ 33.5 millones para mejorar vías vecinales, gracias a las gestiones del @MTC_GobPeru ante el @MEF_Peru . https://t.co/rT03MA5QBO pic.twitter.com/Pfn87sZreI

