Músicos venezolanos participan en Encuentros LA 2022 bajo la batuta de Gustavo Dudamel

Veinticuatro músicos venezolanos forman parte de un grupo de más de 100 jóvenes que participan en el programa de formación Encuentros LA 2022. Bajo la batuta de Gustavo Dudamel, organizado por la Fundación Dudamel y La Filarmónica de Los Ángeles, los intépretes provenientes de 23 países,, entre ellos, Portugal, Colombia, Ecuador, México, Argentina, Estados Unidos, España, Brasil, Perú, podrán encontrarse y comunicarse entre ellos a través de lo que más les apasiona: la música.

Encuentros LA 2022 es una oportunidad. Así lo definió el director de orquestas Gustavo Dudamel, de 41 años de edad, en un encuentro virtual con medios. El programa representa un lugar de encuentro para todos los jóvenes músicos que están repartidos por el mundo. «Queríamos crear un espacio donde tengamos la oportunidad de conocer y crear belleza durante un proceso de aprendizaje y creación», señaló.

Durante dos semanas, desde el pasado 19 de julio hasta el próximo 5 de agosto, los participantes podrán explorar la integración cultura y celebrar la armonía, igualdad, belleza y el respeto a través de la música. El objetivo es inspirar y enseñar a una nueva generación de jóvenes, con edades entre los 18 y 26 años, a trabajar para edificar un mundo mejor.

Este año, los músicos trabajarán en la Orquesta del Encuentro y participarán en iniciativas comunitarias y proyectos en Los Ángeles. También tendrán oportunidades de recibir tutorías en el Festival Nacional YOLA (siglas en inglés de Orquesta Juvenil de Los Ángeles), un encuentro intensivo para orquestas donde participan agrupaciones de alto nivel.

Para finalizar el programa la Orquesta del Encuentro tendrá dos presentaciones en las que participará la vocalista, bajista y compositora Esperanza Spalding, ganadora del Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz este año por Songwrights Apothecary Lab.

El primer concierto será en el Hollywood Bowl el 2 de agosto y se interpretará la Sinfonía No. 9 del compositor checo Antonín Dvořák, «From the New World». El segundo concierto será el 4 de agosto en el UC Berkeley, donde además de interpretar la sinfonía del compositor checo, se presentará la obra del compositor venezolano Giancarlo Castro D’Addona, Encuentro Obertura Festiva.

Hablar a través de la música

Encuentros LA surgió en 2017 después de que el director de que Gustavo Dudamel dirigiera la Real Filarmónica de Estocolmo en el tradicional Concierto del Premio Nobel. En esa oportunidad, el director se dio cuenta del poder que tenía la música para unir a intérpretes de diferentes países.

Empezó, junto con su esposa, la actriz española y copresidenta de la Fundación Dudamel, María Valverde, a planificar más encuentros entre músicos de diferentes nacionalidades. Aunque comenzaron unos pocos, año tras año fueron aumentando el número de músicos que acudían al encuentro hasta finalmente alcanzar los más de 100 intérpretes que este año viven la experiencia.

«Tenemos que entender lo poderosa que es la música y lo importante que es el arte y la cultura para nuestros hijos y para la nueva generación. Creo que eso es lo más importante, la acción, escucharse unos a otros», comentó María Valverde sobre el programa.

Preguntado por los retos que afrontan cada año para llevar a cabo Encuentros LA, Dudamel respondió que la interacción siempre es lo más difícil. «No somos una orquesta. Son jóvenes que vienen de diferentes lugares, pero no son una orquesta establecida y el proceso para funcionar como tal es un reto. Lo que vemos en estos jóvenes es que tienen hambre de conocerse, de compartir sus historias a través de sus instrumentos», explicó Dudamel.

El director, quien se mostró maravillado por la conexión entre los participantes, señaló que los jóvenes interactúan como una comunidad, aunque sin conocerse. «Todos vienen de diferentes partes del mundo. Al final sólo hablan un idioma: la música. Eso es lo bonito. Nos enseñan mucho sobre cómo tenemos que desarrollar nuestros programas y cómo podemos crecer también como parte de la comunidad», afirmó.

Encuentro LA es, al final, un intercambio de conocimientos en el que los profesores también aprenden de sus alumnos. En esta edición, los maestros provienen de La Filarmónica de Los Ángeles; la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Berlín o la Ópera Nacional de París. También habrá profesores de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, de El Sistema de Venezuela, entre otros. Del país participarán los directores Andrés David Ascanio, Ulyses Ascanio y el bajista Felix Petit.

«Podemos encontrarnos y convertirnos en mejores músicos y mejores seres humanos en Encuentros», concluyó Dudamel.

