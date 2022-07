Músico dos Rising Fire encontrado morto em hotel de Lisboa

Entornointeligente.com /

Um homem de 39 anos, músico da banda Rising Fire, foi encontrado morto na segunda-feira à noite no quarto do hotel em que a banda está instalada em Lisboa.

Ao que o PÚBLICO apurou, a PSP foi chamada por volta 20h06, ao Vip Grand Lisboa Hotel & SPA, na Avenida 5 de Outubro, onde encontrou um homem já cadáver.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária que, numa análise preliminar, não encontrou indícios de crime.

A banda Rising Fire fez parte do cartaz do Festival Afro Nation, que decorreu no passado fim-de-semana em Portimão, no Algarve.

