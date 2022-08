¡Música y fútbol! Rememora el tema oficial del Mundial de Chile 1962

Entornointeligente.com /

Falta muy poco para el gran inicio de la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022 , y por eso Televen, Tu Canal , trae para ti todas las curiosidades y datos del evento más importante del mundo del balompié.

La música es una de las expresiones que, históricamente, han servido para unir al mundo, por ello es común el uso de cánticos durante algunos eventos deportivos para animar a los jugadores, especialmente, en el fútbol, que ha llevado las melodías a otro nivel.

Más allá de los cantos de cada selección, el Mundial se ha convertido en una cita ideal para crear nuevos temas musicales pero ¿cuándo comenzó esta tradición?

La respuesta se remonta al año 1962, en la edición organizada por Chile, donde surgió «El Rock del Mundial».

El Rock del Mundial

Escrita por el músico y compositor chileno, Jorge Rojas, el tema es una clásica pieza del rock sesentero que fue interpretada por la banda «Los Ramblers», y que se convirtió en el sencillo más vendido en la historia musical de Chile.

Aunque el objetivo inicial era usarla como himno para alentar a la selección local, se convirtió en el tema oficial de la Copa Mundial Chile 1962.

A continuación, te presentamos un sonoviso de la canción y, debajo, la letra correspondiente:

El mundial del ‘62 es una fiesta universal Del deporte, del balón como consigna en general Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll Nos invade la alegría y de todo corazón Agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión Y dispuestos a la lucha entraremos en acción Tómala, métete, remata Gol, gol de Chile Un sonoro C-H-I Y bailemos rock and roll Tómala, métete, remata Gol, gol de Chile Un sonoro C-H-I Y bailemos rock and roll Tómala, métete, remata Gol, gol de Chile Un sonoro C-H-I Y bailemos rock and roll A los equipos extranjeros demostraremos buen humor Y como buenos chilenos, hidalguía y corrección Y aunque sea en la derrota bailaremos rock and roll Tómala, métete, remata Gol, gol de Chile Un sonoro C-H-I Y bailemos rock and roll Y bailemos rock and roll Y bailemos, alegremente, rock and roll

Recuerda que la cita mundialista de Catar 2022 se realizará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, y podrás disfrutar de todos los partidos en exclusiva a través de nuestra pantalla.

