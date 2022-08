Música para trazer os mortos à vida

Entornointeligente.com /

O «musical», género morto. E «não se volta dos mortos, já não se faz isso», como diz uma das muitas canções de Tralala . A solução talvez seja deixar de tentar resgatar o musical do mundo dos mortos e fazer de conta que ele está vivo. Musical, belo musical, daqueles em que as personagens cantam umas para as outras como se estivessem a conversar, é o novo filme (e provavelmente o melhor) dos irmãos Larrieu. E se, até pela língua francesa, se pensa em Demy, Tralala não contém um grama de «evocação», nem nostálgica nem cinéfila. Dito de outro modo: ao contrário de La La Land , ou do West Side Story de Spielberg , ou das Canções de Amor de Christophe Honoré , Tralala não «homenageia» o musical nem faz de si próprio uma tentativa de ressuscitação do género. Faz-se musical, e é tudo o que importa.

