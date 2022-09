¿Músculos débiles? Fortalécelos y mejora tu calidad de vida – Diario 2001

Entornointeligente.com /

El cuerpo tiene una cantidad de músculos que son vitales y mueven el esqueleto humano, muchos de ellos están conectados ya sea a través de los huesos o los tejidos conectivos.

Por eso, es importante mantener en buen estado y fortalecido los músculos, así puedes proteger las articulaciones de lesiones y contribuye a reducir el riesgo de caídas.

Si has sufrido de Covid-19 notarás que el cuerpo queda débil, en especial los brazos y las piernas.

El entrenamiento físico puede ayudar a recuperar la movilidad que necesitan los músculos. Esto contribuye en forma positiva a darle mejor calidad de vida, en especial al adulto mayor.

¿Cómo puedes fortalecer los músculos de brazos y piernas? Con estos ejercicios logrará mejorar sus músculos. Intente completar tres series de 10 repeticiones de cada una, tomando breves descansos. A medida que mejore, use latas de comida o botellas de agua como pesas.

Brazos Curl de bíceps . Con los brazos a los lados, sostenga un peso en cada mano con las palmas hacia adelante. Mantenga inmóvil la parte superior de su brazo. Levante suavemente la parte inferior de ambos brazos (doblando los codos), subiendo las pesas. Puede hacer este ejercicio sentado o de pie.

Sporty young woman doing standing wall push up triceps strength exercise during urban outdoor fitness workout. Empuje de pared. Ponga sus manos planas contra una pared a la altura del hombro, con los dedos hacia arriba. Manteniendo el cuerpo recto en todo momento, baje lentamente su cuerpo hacia la pared doblando los codos, luego empuje suavemente lejos de la pared de nuevo, hasta que los brazos están rectos.

Elevación de brazos. Sostenga un peso en cada mano con las palmas hacia adentro. Levante ambos brazos hacia los lados, hasta el nivel del pecho y sin prisa baje los brazos.

Piernas Sentarse y pararse. Siéntese con los pies separados a la altura de las caderas. Con sus brazos cerca de costado o cruzado sobre el pecho, párese y mantenga la posición hasta la cuenta de 3, y lentamente siéntese. Mantenga los pies en el piso en todo momento.

Enderezamiento de rodilla. Siéntese en una silla con los pies juntos. Enderezar una rodilla y mantener la pierna estirada por un momento, luego bájela. Repita con la otra pierna.

Sentadillas Párese con la espalda contra una pared y los pies ligeramente separados. Mueva los pies a cierta distancia de la pared.

Mantener la espalda contra la pared y luego doble lentamente las rodillas un poco; su espalda se deslizará por la pared. Mantenga las caderas más alto que las rodillas. Haga una pausa por un momento antes de enderezar lentamente sus rodillas otra vez.

