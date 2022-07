Más visas de trabajo temporal para migrantes…

Entornointeligente.com /

Esta semana han logrado ser repatriados aproximadamente 23 mexicanos, de los 53 migrantes que fallecieron en aquel terrorífico evento el pasado 27 de junio. 53 seres humanos entre hombres, mujeres y niños, -en su mayoría mexicanos- murieron asfixiados, dentro de la caja de un camión que fue abandonado en San Antonio, Texas. Las muertes fueron producto de la indiferencia, el lucro y la falta de políticas migratorias serias tanto en los países de origen, de tránsito y de destino, lo cuál en efecto nos involucra como país de origen y tránsito. Lamentablemente este hecho, se suma a una serie de situaciones inhumanas similares, donde la muerte de seres humanos que buscan una mejor forma de vida, se ve aniquilada por la criminalidad despiadada de grupos sin escrúpulos, que solo se ocupan de las ganancias por cada persona, que en su desesperación paga hasta 120,000 pesos mexicanos para poder llegar al otro lado, y por la falta de políticas públicas migratorias serias, que en efecto comprendan la migración y sus implicaciones, donde el migrante no es un delincuente, es un ser humano con derechos humanos y se debe tratar dignamente.

La tragedia migrante es y ha sido un calvario para todas aquellas familias que han tenido que resignarse a perder a miembros de su familia, que en muchos casos eran el sostén de sus hogares y que nunca volverán, pero no solo eso, el riesgo de migrar también implica que en la desesperación, los grupos criminales puedan sacar provecho y aprovechar estas oportunidades para lucrar con ellos. Prostitución, trata, esclavitud forzada y reclutamiento de mano de obra para los grupos delictivos, son solo algunos giros, donde en muchos casos, terminan los migrantes, sin que nada se sepa de ellos.

Para tener una dimensión del infierno que se vive en la migración, la Organización Internacional de las Migraciones reportó que tan sólo en 2021 se registraron aproximadamente 586 fallecimientos en la frontera con Estados Unidos, y 2022, de conformidad a su registro -que puede ser mayor- se contabilizaron 216 muertes. Nos enfrentamos a una realidad muy compleja. Por una parte, hemos visto cientos de migrantes de Venezuela, El Salvador, Honduras, Cuba, México, entre otros, tratar de llegar a los Estados Unidos. Las razones son claras, oportunidades económicas para sus familias, salir de sus comunidades para sobrevivir a la violencia, poder dar mejores oportunidades a sus hijos de salir adelante. Estas son las razones para que la mayoría de las familias busquen dejar sus hogares y arriesgarse incluso a enfermar o morir. Incluso hemos podido presenciar, como el flujo de niños menores no acompañados se ha incrementado en los últimos años. Estamos hablando de miles de niños que migran solos, sin ningún adulto o familiar que los pueda auxiliar en el viaje.

En abril del 2021, los menores migrantes no acompañados bajo la custodia del gobierno americano fueron de aproximadamente 24,000 niños -en el año fiscal del 2021, el gobierno de Estados Unidos acogió a 122,000 niños migrantes no acompañados-, y para inicios del 2022, la cifra reportada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos era de aproximadamente 2,000 niños. La crisis migratoria es un hecho, y no se ve un horizonte claro para contenerla. Por una parte, medidas severas para impedir la migración y por la otra, situaciones reales que orillan a cientos y miles de seres humanos a dejar sus lugares de origen para sobrevivir cada año.

Esta semana, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador se reunieron para tratar entro otros temas, el asunto migratorio. El presidente Biden escuchó la propuesta inusualmente larga del mandatario mexicano, en donde destacaba entre otras cosas, el dar visas de trabajo temporal a connacionales mexicanos y centroamericanos, a lo cual se respondió que el problema migratorio tendría que ser abordado de manera conjunta, ya que México a su vez, se está volviendo un país de destino para la migración, Por otra parte se destacó que tan solo durante esta administración se entregaron 300.000 visados -H2- a mexicanos que son temporales, para trabajar en actividades no agrícolas. Así, nada nuevo bajo el sol. Ojalá el tema migratorio salga del discurso político y se pueda de verdad hacer algo de fondo que transforme las políticas migratorias más humanas, justas y dignas.

