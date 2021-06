Más Vida: una app para prevenir y hablar sobre el suicidio

“Mamá, tendrías que hacer una app”. Así de simple fue la idea que tuvo la hija de Carla Manrique. Con 17 años le hizo ver una realidad a esta psicóloga integrante de la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio de Canelones: los jóvenes como ella se pasan todo el día con el celular así que, para llegar a ellos, es mejor estar dentro de sus teléfonos. Este fue el inicio de Más Vida, una aplicación móvil que será lanzada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) el próximo 17 de julio, día nacional para la prevención del suicidio .

Más Vida será un complemento a la Línea Vida 0800 0767 , uno dirigido, al inicio, a una de las poblaciones más vulnerables: los adolescentes y jóvenes. La catedrática de Psiquiatría Pediátrica de la Universidad de la República Gabriela Garrido observa en las consultas “más casos y de mayor gravedad” en lo que se refiere a lesiones autoinflingidas, intentos de autoeliminación y conductas de riesgo .

“Este tema estuvo muchos años silenciado por un mito que es el miedo al contagio. Que no se hable de suicidio porque se puede contagiar. Y no es así. La prueba está en que no hablamos y los números siguen elevados. Desde el 2002 con la crisis económica se dispararon y desde ahí hasta ahora siempre están en alza”, recordó Manrique a El País. Uruguay comparte el “lamentable podio” con Cuba y Guyana como país con la tasa más alta de autoeliminaciones del continente.

En una nota recientemente publicada por El País, Cristina Larrobla, profesora agregada de la Clínica Psiquiátrica de Facultad de Medicina de Udelar, dijo que los suicidios entre los 10 y los 18 años “venían teniendo una leve crecida previo a la pandemia y ahora se ha hecho más preocupante”.

En Uruguay, se suicidan dos personas por día.

Herramienta móvil. Además de su carácter móvil y de un diseño que pretende ser dinámico y llamativo, Más Vida tendrá dos características que, a juicio de Manrique, son las más innovadoras: un chat en línea “para que una persona sea la que conteste y no sea un mensaje automatizado” y un “botón de pánico” para tener un contacto directo y rápido con un psicólogo de la Línea Vida.

La app, que cuenta con el aval del Ministerio de Salud Pública y que fue creada por Manrique, un colega de ella, un ingeniero y una diseñadora gráfica, también tendrá información que sea útil para cualquier persona que esté ante una situación de alerta. “Si tu amigo, familiar o vecino te comentó algo que puede ser una idea suicida tenés que saber si es o no es para saber qué es lo que podés hacer. Es difícil cuando te cuentan algo que te agarra por sorpresa. Muchas veces nos abatatamos, no sabemos qué decir o qué hacer”, explicó la psicóloga.

Los factores de riesgo se presentarán como un semáforo: verde, amarillo y riego para saber cuáles es la gravedad de cada uno.

La plataforma también tendrá un foro para que los jóvenes se comuniquen con otros, no solo para hablar de sus angustias y problemas, sino para que puedan compartir con los demás cómo salieron de esos malos momentos y porqué le encontraron sentido a la vida. “Podrán subir canciones, momentos felices, fotos… todo aquello que les resultó útil para salir del momento de bajón”, agregó Manrique.

Más Vida seguirá en desarrollo luego de su lanzamiento para sumarle funcionalidades especialmente dirigidas a los adultos mayores.

Siempre hay que hablar. Otro de los mitos existentes sobre las personas que hablan de suicidarse y de aquellos que realmente lo intentan es que se trata simplemente de una llamada de atención.

Muchas veces cuando esto proviene de un niño o adolescente se lo trata de dramático. No hay que desestimar ningún comentario de este tipo.

Algunos factores de riesgo pueden ser los siguientes: una pérdida reciente o seria (muerte de un miembro de la familia, un amigo o una mascota, el divorcio de los padres o una ruptura amorosa), un trastorno del estado de ánimo como la depresión, intentos de autoeliminación anteriores, consumo problemático de alcohol y otras sustancias, historia familiar de suicidio, historial de violencia doméstica, abuso o negligencia infantil, falta de apoyo social, acoso, entre otras.

Si alguien habla de que quiere morir, se debe prestar siempre atención. “Quisiera estar muerto”. “Solo quiero desaparecer”. “Quizás debo saltar de ese edificio”. “Quizás debo darme un tiro”. “Todos estarían mejor si yo no estuviera aquí”. Al escuchar este tipo de comentarios, es importante que se los tome en serio y pedir ayuda.

Así lo afirmó Manrique: siempre hay que hablar de este tema.

