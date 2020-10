Más del 82% de los pacientes con Covid-19 tienen déficit de vitamina D

Entornointeligente.com /

“Los pacientes con Covid-19 con deficiencia de vitamina D tenían una mayor prevalencia de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, así como una duración más larga de la estancia hospitalaria”, señaló el trabajo.

Pero tras este pequeño estudios, lo importante es saber si el suministro de suplementos vitamínicos podría mejorar la evolución de los afectados.

Ámbito reveló una listado de los alimentos continen Vitamina D y otras vitaminas.

Son diversos los estudios científicos que buscan comprobar qué relación hay entre la vitamina D y la gravedad de los casos de la Covid-19, incluso uno en Argentina. Se trata de una investigación conjunta de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y el IMBECU CCT Mendoza, del CONICET; del Hospital El Cruce de Florencio Varela y de la Universidad Maimónides de la Ciudad de Buenos Aires. “Este proyecto se basa en la numerosa evidencia epidemiológica que las personas más vulnerables ante la enfermedad causada por el coronavirus SARS-Cov-2, como ancianos, diabéticos, hipertensos, enfermedades cardiacas, pulmonares o renales crónicas, presentan un importante déficit de vitamina D, que puede ser atenuado, pero en la mayoría de las situaciones de manera no satisfactoria por la exposición solar o los alimentos ricos en ella”, había sostenido León Ferder, uno de sus inVestigadores.

Otro estudio español, liderado por José Manuel Quesada Gómez, consistió en administrar vitamina D a un grupo de pacientes con Covid-19. El estudio, publicado en The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, buscaba reducir el síndrome de angustia respiratoria aguda (ARDS, por sus siglas en inglés) que sufren las personas contagiadas con el coronavirus. Los resultados son esperanzadores y sugieren que el tratamiento con suplementación de vitamina D o calcifediol (25OHD) podría reducir la necesidad de ingreso en UCI.

Por ahora, no se ha demostrado todavía si tener deficiencia de vitamina D aumentaría las posibilidades de infectarse o si la Covid-19 provoca la bajada de vitamina D. Lo que demuestran varios estudios, sin embargo, es que un aumento del suministro la vitamina D favorecería la recuperación de los pacientes Covid-19.

