Más del 30 % de transporte de carga pesado está accidentado por falta de repuestos e insumos

La situación sigue siendo compleja para el transporte de carga pesada en el país. Al menos el 35 % de las unidades están accidentadas en este momento por falta de repuestos e insumos.

El presidente de la Cámara Regional de Carga , Jonathan Durvelle, dijo que, aunque con la importación directa de las empresas, a través del incentivo del estado al eliminar el pago de aranceles, que fue revertido hace poco, se logró la recuperación de algunas unidades, no fue una medida suficiente para las necesidades del sector.

Tampoco lo fue la creación de las nuevas tiendas mediante el Órgano Superior del Transporte de Carga Pesada , que depende de la vicepresidencia de Servicios públicos. «Se está haciendo atención directa al transportista con productos ABC, como lo son aceites, baterías y cauchos, pero no es suficiente para la flota».

Fue insistente en la necesidad de contar con los proveedores naturales como las empresas de neumáticos, lubricantes y baterías que fabrican en el país y todas las demás productoras de tradición.

Competencia desleal Son más de 800 mil unidades de carga pesada las que existen en toda Venezuela, pero no todas pueden trabajar a diario con normalidad como consecuencia de la caída de la actividad.

«Vemos que hay más trabajo que años atrás, pero no el suficiente para toda la flota que tenemos en el país… Muchas, al final del día, no están logrando a trabajar y no cumplen con su razón de ser que es la de estar en las carreteras».

Jonathan Durvelle, presidente de la Cámara Regional de Carga (Foto: Dayrí Blanco) Durvelle advirtió que esto genera altos precios «porque la gente cuando sale a trabajar busca la manera de recuperar todo lo invertido en un solo viaje». Además, se crea una competencia desleal en la que cada quien establece la tarifa que más le conviene para quedarse con el cliente, y han proliferado las empresas de maletín , «y eso lo que hace es perjudicarnos como transportistas «.

A todo esto se suma el impacto que ha significado el incremento en el precio del combustible que pasó de estar 100 % subsidiado a costar 0,5 dólares, que se ve reflejado en las estructuras de costos , y hay empresas que no han podido adaptarse a ese cambio.

Para los transportes más pequeños, o de base, la situación es mucho más compleja al no tener cómo responder financieramente ante alguna contingencia de avería de una unidad, por ejemplo, por eso se hace tan necesario que se reactiven los sistemas de créditos. Hasta ahora, según Durvelle, solo dos representantes de la banca pública se han acercado con esas intenciones a través del Órgano Superior del Transporte de Carga Pesada .

También es importante que se retomen las capacitaciones y actualizaciones que involucren a los conductores del sector, respecto a educación vial, por lo que desde la Cámara Regional de Carga se iniciaron talleres para contribuir con esta labor.

