Más de mil vehículos participaron en la tradicional vuelta a la península

Para honrar la tradición que se realiza cada inicio de año, este jueves se llevó a cabo una nueva vuelta a la península de Paraguaná.

La intercomunal Alí Primera, a la altura del Hiperbodegón Vessada, fue el punto de partida para los más de mil vehículos que hicieron el recorrido que culminó en el Cabo San Román, como es costumbre.

En en lugar de llegada los asistentes fueron amenizados por un gran concierto, en el que estuvieron presentes: Djotas, Jumbao, Polifacéticos y Criollo House.

La jornada cerró con el lanzamiento de fuegos artificiales, auspiciado por la gobernación del estado, evento que disfrutaron a plenitud todas las familias que acudieron a la cita y a la que prometieron no faltar el año que viene

