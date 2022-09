Entornointeligente.com /

O mês de Julho veio confirmar a recuperação do sector do turismo, com o INE a dar conta na sua estimativa rápida de que os alojamentos registaram três milhões de hóspedes e 8,6 milhões de dormidas, valores que correspondem a aumentos de 6,3% e 4,8%, respectivamente, quando comparado com Julho de 2019 (ano de recordes para o sector), pré-pandemia de covid-19.

