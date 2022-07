Más de 9,700 personas vulnerables recibirán abrigo para protegerse de bajas temperaturas

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtieron que este invierno sería el más crudo de los últimos años, pudiendo llegar a los 10 °C en Lima y hasta los 20 °C bajo cero en las zonas de sierra. Estas bajas temperaturas han comenzado a causar estragos en miles de familias que viven en zonas vulnerables, donde se han registrado más de 742,000 casos de infecciones respiratorias, especialmente en la niñez. Abrigando con ternura Esta iniciativa de la ONG internacional World Vision Perú busca llevar el abrigo que tanto necesitan miles de familias que por la naturaleza de las zonas donde viven, muchos de ellos por encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar, están sufriendo las consecuencias de las bajas temperaturas como problemas respiratorios graves. Recordemos estas regiones están dentro de las que presentan menores porcentajes de vacunación, por lo que su desprotección puede agravar su vulnerabilidad. «Es importante canalizar bien esta ayuda pues de ella depende la salud y el bienestar de la niñez, y para World Vision Perú no hay nada más importante, por ello, estamos presentes en cada emergencia. Las temperaturas van a continuar descendiendo y tenemos que llevarles ayuda es para nosotros un compromiso y deber. En este despliegue, contamos con el apoyo de Indeci y de los gobiernos locales para realizar la distribución de la ayuda priorizando los casos más severos» aseguró José López, coordinador de Gestión de Riesgo de la institución. En el caso de Lima, las temperaturas no se registran por debajo de los cero grados pero sí presentarán un descenso significativo. Según Senamhi en la zona conocida como Ticlio Chico en Villa María del Triunfo, podría caer a los 6°C en las próximas semanas. Por ello, la campaña se inició en este distrito, donde se concentra un importante sector de niñez migrante necesitada de ayuda. «El invierno es una temporada difícil. Necesitamos hasta de cuatro frazadas para no pasar frío y no enfermarnos de gripe. Con esta ayuda, mi nieto y yo estaremos más abrigados en las noches», comentó la señora Isabel que vive junto a su nieto en una vivienda de ladrillo y calamina en el distrito de VMT. Cómo unirse a esta cadena solidaria Las personas interesadas en colaborar con esta campaña solidaria pueden ingresar al siguiente enlace, del 20 al 27 de julio. (FIN) NDP/LZD También en Andina: El Ministerio de @viviendaperu culmina limpieza de vías afectadas por derrumbes en Ayabaca https://t.co/G4xYlEoN1Y pic.twitter.com/AtP0EC5PXM

