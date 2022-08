Más de 90 viviendas en Petare presentan fallas en sus infraestructuras

Entornointeligente.com /

CARACAS.-Más de 90 viviendas están afectadas en Petare por la presencia de grietas en las paredes y pisos originadas las fallas de las infraestructuras.

Los afectados se niegan a dejar sus hogares ante el alto costo de los alquileres, así como también acudir a un albergue que les preste ayuda.

José Rojas (Afectado)

«Muchos no tenemos cómo volver a surgir. Yo me he visto apretado, tengo a mis niños pequeños y eso me ha costado mucho», dijo.

Claudia Aguilar (Afectada)

«Esto es horrible, porque uno está acostumbrado pobremente a sus cosas. Yo construí mi casa para pasar una vejez tranquila, pero ahora en la vejez de uno estamos corriendo».

