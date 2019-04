Más de 90 mil personas disfrutaron de la décima edición de Estéreo Picnic

Entornointeligente.com / La banda bogotana Nicolás y los fumadores fue una de las encargadas del cierre del festival bogotano, que reunió a 73 artistas. Rock, soul, rap y hasta salsa -a cargo del Grupo Niche – deleitaron a las miles de personas que disfrutaron cada concierto. Entre los invitados se destacaron los 21 talentos nacionales que se presentaron en este evento. En el último se presentaron el británico Sam Smith, que se subió por primera vez a un escenario en Colombia como parte de la gira de presentación de su último álbum de estudio, ‘The Thrill of It All’, que ha sido número uno en las listas de éxitos de Reino Unido y Estados Unidos. La estadounidense St. Vincent, nombre artístico de Annie Clark, presenta los cortes de su último disco, ‘MassEducation’, del cual hace parte su sencillo homónimo, que ganó un premio Grammy a mejor canción de rock. El rock bailable de Foals y el electropop de los estadounidenses Odesza cierran la jornada tras el esperado concierto de Arctic Monkeys. La banda liderada por Alex Turner es uno de los grandes atractivos del festival, en el que concluirá su gira de presentación de su último disco, ‘Tranquility Base Hotel and Casino’, considerado por la crítica como su trabajo más maduro. En él dejan de lado las canciones rápidas y sus riffs de guitarra más característicos para componer once baladas nostálgicas a piano que el público bogotano podrá juzgar en directo. The 1975 y el español Carlos Sadness completan el cartel, en el que hay un espacio reservado para el rock latinoamericano, encarnado en los argentinos Los Espíritus y en el que multitud de bandas colombianas desfilaron por los escenarios secundarios en las primeras horas del evento.LINK ORIGINAL: Caracol

