Más de 700 pasajeros se quedaron atrapados en un tren y pasaron la noche en una estación de Bruselas (VIDEO)

Entre 700 y 800 personas tuvieron que pasar la noche del viernes al sábado en un tren Thalys estacionado en la estación de Bruselas-Midi a causa del bloqueo de la línea con dirección a París por una avería eléctrica, informó este sábado la agencia Belga.

El problema técnico lo originó el impacto el viernes de una locomotora con un animal cerca de la localidad belga de Tournai, lo que provocó retrasos y cancelaciones de trenes a lo largo de toda la tarde que afectaron a miles de viajeros.

Los pasajeros que se quedaron atrapados en la ruta después de haber salido fueron trasladados a París, pero la compañía ferroviaria tuvo que cancelar seis trenes que partían de Bruselas porque no habrían podido cruzar la frontera entre Bélgica y Francia antes de las 22.30 horas, momento a partir del cual se realizan obras nocturnas en esta línea de alta velocidad.

En consecuencia, los pasajeros que aún permanecían en Bruselas podían elegir entre alojarse en un hotel, volver a casa si vivían en la capital o cerca de ella o permanecer en un tren Thalys en la estación para tener un lugar seguro y tranquilo donde dormir, opción esta última que escogieron más de 700 personas.

El sábado por la mañana, 200 de estos viajeros ya habían partido hacia Alemania en un tren convencional y otros 400 fueron transportados a París en el primer Thalys.

La compañía ferroviaria anunció el retorno a la normalidad del tráfico de estos trenes durante la mañana del sábado, que unen también destinos de los Países Bajos y Alemania.

Thalys pidió disculpas a los pasajeros afectados y aseguró que les devolverá el 100 % del montante de los billetes en efectivo o el 250% si optan por vales electrónicos.

EFE

