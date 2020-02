Más de 650 mil horas de solidaridad brindó el voluntariado Banesco

Entornointeligente.com /

Foto Cortesía

En 2019 los miembros del voluntariado Banesco donaron más de 650 mil horas de trabajo para apoyar la labor de los 12 Socios Sociales de la institución, con jornadas de cuidado del medioambiente y visitas a colegios, centros de salud y de atención a adultos mayores.

Banesco Banco Universal -cuya política de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad tiene como pilares el fomento a la educación, la salud y la inclusión financiera de los venezolanos- dedicó a lo largo del año pasado, 654.500 horas de ayuda a personas en condición de vulnerabilidad a través de su voluntariado corporativo.

El Voluntariado Banesco está orientado a motivar a los ciudadanos Banesco a participar en todas aquellas acciones de Responsabilidad Social que desarrolla el banco en beneficio de la comunidad y de la mano de sus Socios Sociales, en las áreas de la salud, educación, ambiente y cultura. En 2019, cerca de 70 ciudadanos Banesco, de su sede principal de Bello Monte, donaron su tiempo de trabajo para la celebración de 14 actividades de diferente tipo.

Dos jornadas importantes fueron las realizadas en el colegio “Sagrada Familia” de Fe y Alegría, ubicado en El Junquito y “Madre Rafols”, de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), en La Pastora. En las actividades se entregó a la comunidad estudiantil de ambas instituciones -unos 960 niños y jóvenes en total- útiles y uniformes recabados entre los empleados de Ciudad Banesco a través de la campaña “Ayúdanos a Ayudar”. Las donaciones se hicieron en el marco de sendas visitas en las que el Voluntariado Banesco compartió con los niños una mañana de juegos y pintacaritas, acompañada de buena música.

En coordinación con otros dos Socios y Aliados Sociales de Banesco, como lo son el Hospital Ortopédico Infantil y el Hogar Residencial Santo Domingo, el Voluntariado Banesco también montó y exhibió dos obras teatrales para disfrute de la población infantil hospitalizada o que consulta el centro, en el primer caso, y de las 30 personas de la tercera edad recluidas allí, en el segundo.

En la sala de espera del Hospital Ortopédico Infantil, los voluntarios interpretaron la obra Gabrielito y sus juguetes, dando vida a juguetes venezolanos tradicionales como el Yoyo, el Papagayo, la Perinola y el Trompo, para los niños que reciben atención en ese centro médico. Los abuelitos del Hogar Santo Domingo, por su parte, disfrutaron de Un regalo para navidad, un montaje teatral que recalca el verdadero significado de esta festividad. Al término de las obras se compartió un rato ameno con los presentes.

El tercer sábado de septiembre, los voluntarios de Banesco también se hicieron presente en El Día Mundial de las Playas, una actividad coordinada por el Dividendo Voluntario para la Comunidad, en la que se logró recolectar más de 5800 objetos de Playa Escondida, en el Litoral Central. Desde el año 2010 Banesco toma parte en esta jornada que se lleva a cabo en simultáneo en más de 120 países.

Desde el año 1998, Banesco implementó su Programa de Responsabilidad Social Empresarial que promueve la educación y la salud de cada vez más venezolanos de la mano de sus socios y aliados sociales así como el mayor bienestar de sus trabajadores. Sus informes de RSE reciben desde 2008 la calificación GRI A+, estándar internacional que recoge las mejores prácticas en la elaboración de dichos reportes. Banesco es firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2009.

Nota de prensa

The post Más de 650 mil horas de solidaridad brindó el voluntariado Banesco appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com