Más de 60 personas retenidas por irregularidades migratorias

Además, cierran temporalmente local sin permisos de operación

Sesenta y nueve personas fueron retenidas durante un operativo realizado en un local comercial, ubicado en la avenida Ricardo Arango, área bancaria de la ciudad de Panamá. Allí se detectaron irregularidades en el estatus migratorio.

De 69 personas todos fueron verificados (59 mujeres y 10 hombres) seis mujeres tenían estadía vencida y fueron remitidas al Servicio Nacional de Migración (SNM) para citación y una violó el puesto de control, por lo que fue remitida al recinto de Avenida Cuba.

Dos hombres violaron el puesto de control y se detectó a dos personas con impedimento de salida: Posesión agravada y simple de droga, respectivamente; otras dos en trámite con la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar) para ser verificadas.

Se informó que luego de aproximadamente tres horas de operación debidamente coordinada por el Ministerio de Seguridad Pública y liderado por el SNM, Policía Nacional, Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, se procedió a hacer la verificación de seguridad de rigor.

La subdirectora del SNM, María Isabel Saravia, quien estuvo al frente del operativo, detalló que se encontraron múltiples violaciones a las leyes administrativas.

«Se verificó la condición migratoria de los extranjeros y la legitimidad de sus documentos, alertas y cualquier sistema de seguridad que pudiera darnos información sobre ellos», dijo.

Saravia informó que entre las personas extranjeras hay colombianas, cubanas, haitianas y venezolanas, peruanas y ecuatorianas.

En el local se vendía licor y hay un restaurante, actividades que no tienen los permisos correspondientes.

Así lo confirmó el viceministro de Comercio Interior e Industria, Omar Montilla, quien explicó que este local comercial no tiene el aviso de operación de venta de licor. «Se le ha hecho operativos en reiteradas ocasiones y hoy venimos con un equipo interinstitucional, para que cada uno verifique su competencia y emita resolución sancionatoria o no, según los hallazgos encontrados».

Montilla detalló que en este local se retuvieron a 53 mujeres y cinco hombres. «Es parte del ordenamiento que tenemos que tener en el país en la parte comercial y esperamos que se ponga en regla. Se ordenó el cierre temporal del local y una citación a los propietarios».

Los otros extranjeros fueron retenidos en las calles cercanas, toda vez que se procedió a bloquear las calles de acceso para lograr la misión.

Por parte del Centro de Salud Emiliano Ponce, el director médico, Indalecio Navarro, dijo que encontraron varias deficiencias de operación sanitarias, no tienen permiso de operación sanitaria, la cocina no cumple con los requisitos y los cocineros no tienen carnet de manipulador de alimentos.

El oficial de cumplimiento de la Dirección de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá, Jesús Fuentes, indicó que se procedió decomisar el licor porque no tienen permiso de venta, por lo que le dieron una boleta de citación.

