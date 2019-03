Más de 60 empresas serán premiadas

Entornointeligente.com /

Por Karen Martínez [email protected]

La premiación Top Of Mind fue incorporada en Paraguay desde el año 2012 por dos empresas impulsoras, el periódico 5días y Revista Plus. La fiesta de galardones tendrá lugar en Rakiura Resort el próximo 27 de marzo.

Ambas firmas son pioneras en el ámbito de la prensa financiera y económica y tras un arduo trabajo este 2019 se presenta la octava edición, en donde más de 60 marcas serán premiadas por ser las más recordadas en la categoría correspondiente. “Desde que se generó la idea de traer una premiación así al Paraguay, Revista Plus y 5días realizaron una alianza teniendo como ejemplo al modelo brasileño del Top Of Mind de Folha en São Paulo”, explicó Jacinto Ruíz, director comercial de Revista Plus.

Este galardón genera una palmada en la espalda de los encargados de áreas como marketing, comunicación y publicidad, ya que son estos los que trabajan mayormente en posicionar a las marcas. Ruíz también mencionó que la primera edición fue trabajo de equipo para responder al público diverso con el que cuentan. “Nos genera mucha satisfacción saber que las marcas nacionales están utilizando el logo del galardón para sus publicidades, se adueñan del concepto y saben que les genera un mayor estatus”, agregó. CATEGORÍAS

Para la octava edición se evaluarán a un promedio de 60 categorías que comprenden los sectores de: bancos, casas de electrodomésticos, empresas de monitoreo y alarmas, cooperativas, empresas de seguridad, estaciones de servicio, proveedores de internet, centros comerciales, supermercados, atuendos deportivos, universidades, financieras, heladerías, farmacias, empresas de seguro, canales de televisión y productos como pasta dental, fideo, pinturas, carnes envasadas, champú, ropas, motos, mayonesa, leche, jugo en tetra, jugo en polvo, gaseosas, galletitas, embutidos, detergentes lavaplatos, desodorantes, comidas para mascotas, cigarrillos, cañas, automóviles, analgésicos, yogur, vinos, televisores, telefonía móvil, suavizante para ropa, pollos, pañales, insecticidas, ómnibus de larga distancia, energizantes, electrodomésticos, chocolates, cerveza, colchones, celulares, comida rápida y desodorante de ambiente.

“Nuestros grupos empresariales fueron los primeros en generar este interés en el público y en este tipo de eventos económicos, el Top Of Mind es la premiación cereza de la torta a nivel publicitario, incluyendo a las marcas, a las empresas de publicidad y para todos los medios de comunicación”, finalizó Ruíz.

LINK ORIGINAL: 5 Días

Entornointeligente.com