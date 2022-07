Más de 500 mujeres demandan a Uber en EEUU por supuestas agresiones sexuales de sus conductores

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! La acusación se produce dos semanas después de que la compañía publicara su segundo informe de seguridad, que mostró una disminución de las agresiones sexuales reportadas en la plataforma con respecto al período anterior.

Por rt.com

Una firma de abogados presentó este miércoles en EE.UU. una denuncia colectiva de unas 550 clientas con reclamos contra Uber. Se acusa a la empresa de que » mujeres pasajeras en varios estados fueron secuestradas, agredidas sexualmente, maltratadas sexualmente, violadas, retenidas ilegalmente, acosadas, acosadas o atacadas de otra manera » por sus conductores. Asimismo, al menos 150 casos más están siendo investigados activamente, revelaron los querellantes en un comunicado de prensa.

Según la denuncia, presentada ante el Tribunal Superior del Condado de San Francisco, desde 2014 Uber tuvo conocimiento de estos hechos, que la empresa incluye en cinco categorías más graves de agresión sexual , que abarcan desde «besos no consensuales de una parte del cuerpo no sexual» hasta «penetración sexual no consensuada» o la violación. Sin embargo, en los ocho años transcurridos desde entonces, los conductores de la compañía han continuado realizando actos de depredación sexual.

Dos semanas antes de la presentación de la denuncia, Uber publicó su segundo informe de seguridad para EE.UU., en el que la compañía reconoce que recibió 3.824 denuncias de las cinco categorías más graves en el período 2019-2020. La plataforma de transporte compartido señaló que las agresiones sexuales reportadas disminuyeron en un 38 % en comparación con lo reportado en el anterior informe del período 2017-2018, una disminución que pudo deberse a la reducción de la cantidad de pasajeros durante el pico de la pandemia de covid-19.

«Si bien la compañía ha reconocido esta crisis de agresión sexual en los últimos años, su respuesta real ha sido lenta e inadecuada, con terribles consecuencias», afirma en el comunicado Adam Slater, socio fundador de Slater Slater Schulman, el bufete que presentó la querellla.

Este escándalo, que anticipa profundas implicaciones económicas para la compañía estadounidense, se suma a la reciente conmoción causada por una filtración masiva de datos que revelaron cómo Uber burló la ley e influyó en gobiernos en su afán por el dominio global.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com