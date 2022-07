Más de 40 millones de personas se verán afectadas por niveles de calor peligrosos en EE.UU.

Entornointeligente.com /

(CNN) — Más de 40 millones de personas están bajo alertas de calor en las Grandes Llanuras y el centro de California hoy y el martes, a medida que se espera un aumento de temperaturas entre 5,5 °C y 8 °C por encima de lo habitual.

«El calor peligroso continuará afectando a gran parte del centro y partes del suroeste de EE.UU. hoy», dijo el Centro de Predicción del Tiempo.

Las temperaturas alcanzarán entre 32,2 y 37,7 °C este lunes, rompiendo docenas de récords de temperaturas altas en todo el centro de Estados Unidos. Tanto los avisos de calor como las advertencias de calor excesivo se aplican para Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Montana y las Dakotas.

Los índices de calor, esto es, lo que siente el cuerpo humano con la combinación de humedad y calor, podrían alcanzar los 43,8 °C en partes de Texas, Oklahoma y Dakota del Sur, donde se han emitido avisos de calor excesivo.

También se han emitido avisos de calor excesivo para el Valle de San Joaquín, donde las temperaturas altas podrían alcanzar los 42,2 °C.

Cómo mantenerte fresco sin aire acondicionado Las Llanuras del Sur, California y el Alto Medio Oeste superarán los 37,7°C Casi el 20% de la población de EE.UU., unos 60 millones de personas, probablemente se enfrentarán a temperaturas de 37,7 °C o superiores esta semana.

publicidad Las zonas más afectadas se encuentran en las Llanuras del Sur, incluyendo Texas, Oklahoma y Kansas, donde el calor intenso se mantendrá al menos hasta el martes.

[415 am 7/18] Dangerous heat is expected to build this week across eastern Oklahoma and northwest Arkansas. Heat highlights have been issued for much of the area today and Tuesday, with more headlines likely later this week. Take precautions to avoid heat illness. #okwx #arwx pic.twitter.com/Q2knAbu8fe

— NWS Tulsa (@NWStulsa) July 18, 2022

El mes de julio ha estado por encima de la media en Texas, y los residentes están encendiendo sus aires acondicionados para mantenerse frescos. La red eléctrica lleva varias semanas en tensión hacia los picos de consumo y las facturas de electricidad siguen disparándose.

La mayor parte de Texas seguirá registrando máximos históricos todos los días de esta semana, lo que continuará presionando a la red eléctrica y podría provocar apagones en los próximos días.

Unos peatones caminan por una calle durante una ola de calor en Dallas, Texas.

Se prevé que Dallas alcance los 43,3 °C esta tarde, igualando un récord diario establecido en 1980.

Las mínimas nocturnas también podrían alcanzar niveles récord en Dallas esta noche, donde las temperaturas podrían permanecer en los 26,6 °C. Sin la oportunidad de refrescarse, los residentes corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor.

Las temperaturas están alcanzando la marca de los 37,7 °C hasta Dakota del Sur, que está 8 °C por encima de lo normal.

Se espera que Rapid City supere hoy el récord de 40 °C establecido en 1934. El Servicio Meteorológico Nacional de Rapid City insta a los residentes a que limiten las actividades al aire libre a las primeras horas de la mañana o a las últimas de la tarde.

Very hot conditions will develop across the area this afternoon, especially over the plains, where temperatures will reach triple digits in most areas. Drink plenty of fluids and take extra precautions if you work or spend time outside this afternoon. #sdwx pic.twitter.com/nwkBcIJGQg

— NWS Rapid City (@NWSRapidCity) July 18, 2022

La mayor parte de Nebraska también alcanzará récords diarios de calor, incluyendo Scottsbluff y North Platte. Scottsbluff tiene la posibilidad de batir su récord de 2006 en 1,1 °C, con una previsión de una máxima de 41,1 °C.

Las temperaturas seguirán rondando los 37,7 °C hasta el sábado.

Además de la posibilidad de temperaturas récord, el oeste de Nebraska ha emitido una advertencia de bandera roja por condiciones climáticas propicias para incendios como resultado de las posibilidades de tormentas eléctricas en las horas de la noche.

«Con el calor, la baja humedad relativa y las ráfagas de viento del sur, es probable que las condiciones climáticas propicias para incendios sean críticas esta tarde hasta las primeras horas de la noche», escribió la oficina del servicio meteorológico de North Platte . «También hay una amenaza de tormentas eléctricas de base alta y seca que pueden producir relámpagos y ráfagas de viento erráticas en las cercanías de las tormentas».

La oficina del servicio meteorológico en North Platte también aconsejó a la gente que beba mucho líquido, que permanezca en una habitación con aire acondicionado en el interior y que esté al pendiente de sus familiares y vecinos.

Olas de calor: cómo protegerse del calor extremo y qué enfermedades y problemas puede ocasionar Las llanuras y el Alto Medio Oeste tendrán temperaturas entre 5 y 8 °C por encima de lo normal hasta el viernes, con un aumento de las posibilidades de tormentas y vientos dañinos durante los próximos dos días.

En algunas zonas del oeste, afectadas por la sequía, ya se han registrado temperaturas máximas récord este verano boreal, como en Salt Lake City, donde el domingo se empató el récord histórico de 41,6°C.

En el valle de San Joaquín, en el centro de California, se esperan temperaturas de hasta 42,2 °C, 5,5 grados por encima de lo normal.

En los alrededores de Bakersfield se prevé que se alcancen los 40,5 °C este lunes y que se mantengan superiores a 37,7 °C hasta el final de la semana.

Stifling heat is expected in the San Joaquin Valley this afternoon. An Excessive Heat Warning is in effect. Here are probabilities of maximum temperatures of 103 degrees or higher for select locations in the San Joaquin Valley on Monday, July 18th, 2022. #CAwx pic.twitter.com/PV9h9bHbYq

— NWS Hanford (@NWSHanford) July 18, 2022

«Las enfermedades relacionadas con el calor, como el agotamiento por calor y la insolación son probables si no se toman precauciones», advirtió la oficina del servicio meteorológico en Hanford.

Las condiciones de calor y sequedad empeoran la sequía Las advertencias de calor excesivo amenazan con exacerbar las condiciones de sequía en el suroeste.

Casi el 60% de California se enfrenta a una sequía extrema (nivel 3 de 4), con partes del Valle de San Joaquín, como Fresno y Bakersfield, soportando condiciones de sequía excepcional (nivel 4 de 4).

La sequía en curso también está creando una amenaza de incendio a medida que el calor persiste en Texas, por lo que el servicio meteorológico en Ft. Worth está recordando a los residentes el riesgo de incendios forestales.

Gran Lago Salado de Utah registra la peor sequía en casi 200 años 1:03 «La combinación de condiciones de brisa, calor intenso, sol abundante y vegetación seca creará una mayor amenaza de incendios forestales el miércoles», señaló la oficina del servicio meteorológico en Ft. Worth.

En la actualidad están vigentes las prohibiciones de quema en la mayor parte de Texas. El servicio meteorológico de Ft. Worth aconseja al público que evite las llamas abiertas cerca de los pastos y la vegetación secos, y que se asegure de que todas las brasas y los carbones estén completamente apagados.

Más del 20% de Texas se encuentra en sequía excepcional (nivel 4 de 4) a partir del 14 de julio, más de cinco puntos porcentuales peor que la semana pasada.

— Robert Shackelford contribuyó con este reportaje.

Ola de calor

