Más de 3,500 personas mueren al año en accidentes de tránsito en Perú [video]

Esta cifra es considerablemente alta en comparación con otros países del mundo, por ejemplo España, que con 49 millones de habitantes y con cerca de 35 millones de vehículos, registra 1,200 muertes al año por siniestros vehiculares. «En el Perú ocurre un promedio de 95,000 siniestros de tránsito que dejan como consecuencia alrededor de 55,000 lesionados y más de 3,500 muertes al año. En cambio, otros países del mundo con mayor cantidad de habitantes y vehículos no tienen ese número de damnificados», precisó al programa Andina Al Día . Puedes leer: Nuevos límites de velocidad: conoce cuáles son y a cuánto ascienden las multas Debido a esta situación, dijo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha normado los nuevos límites de velocidad en todo el país a fin de disminuir la tasa de fallecidos, ya que, según diversos estudios, siempre es probable que el peatón atropellado por un vehículo que circula a más de 50 kilómetros sufra graves lesiones o la muerte. Aunque el Decreto Supremo N° 025-2021-MTC entró en vigencia el pasado 18 de julio, recién desde ayer (lunes) se ha iniciado la fiscalización de los nuevos límites de velocidad en las diferentes avenidas y calles de la ciudad. La Policía de Tránsito jugará un rol fundamental en el cumplimiento de la norma de tránsito pero también es responsabilidad de los gobiernos locales o municipalidades, los cuales tienen la obligación de señalizar correctamente sus vías de acceso con los nuevos parámetros, expresó. En otro momento, Quispe Candia subrayó la necesidad de que el Perú cuente con más cámaras, sensores y semáforos inteligentes en todas las vías principales, ya que hasta el momento esta tecnología es muy limitada en el país. «Hacen falta las cámaras (seguridad) porque la Policía no puede multiplicarse. Es imposible tener policías en cada esquina para fiscalizar. Por eso debe instalarse cámaras, sensores, semáforos inteligente en todas las ciudades de nuestro país», agregó. Límites El Reglamento Nacional de Tránsito actualizado dispone que el conductor no se deberá exceder los 30 km/h (antes era 40 km/h) en las calles y jirones. Esto mismo se aplica en las avenidas, donde no se deberán superar los 50 km/h (antes era 60 km/h). En tanto, en zonas comerciales el límite es de 30 km/h, en zonas residenciales es de 50 km/h y en zonas escolares y hospitales es de 30 km/h. Multas Los conductores que excedan hasta 10 km/h por encima del límite serán sancionados con el 18 % de una UIT, es decir, deberán pagar una multa de S/ 828 y además se registrará 50 puntos negativos en el récord del conductor. Aquellos que sobrepasen entre 10 km/h y 30 km/h por encima del límite serán multados con el 24 % de una UIT, es decir, tendrán que pagar una multa de S/ 1,104 y además se registrará 60 puntos negativos en el récord del conductor. Puedes leer: ¡Atención! Incumplir los nuevos límites de velocidad se multa hasta con S/ 2,300 En tanto, los conductores que excedan en más de 30 km/h por encima del límite serán sancionados con el 50 % de una UIT, es decir, deberán pagar una multa de S/ 2,300 y además se registrará 70 puntos negativos en su récord. Vehículos menores Quispe Candia también manifestó que en los últimos años la incidencia de accidentes de tránsito protagonizados por conductores de vehículos menores ha aumentado no solo en nuestro país sino en todo el mundo, debido a que más personas adquieren este tipo de movilidad personal para trasladarse de forma rápida en la ciudad. «Hay que recordar que los vehículos menores como las motos, bicicletas y scooter están incorporados también en el Reglamento Nacional de Tránsito. Ellos tienen las mismas obligaciones, derechos y sanciones que cualquier conductor. Lamentablemente vemos en nuestra ciudad que las bicicletas, scooter y hasta las motos invaden la vereda provocando accidentes en espacios que son exclusivamente para el peatón», enfatizó. Más en Andina: ??El Gobierno promulgó la ley de prevención del cáncer de mama y de cuello uterino. ?? https://t.co/OlR4ObtnPZ pic.twitter.com/hwVEdlhzmy

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 16, 2022 (FIN) ICI/RRC Publicado: 16/8/2022

