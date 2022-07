Más de 30,000 galones de combustible se derraman en aguas de Bahamas

Entornointeligente.com /

El vertido se produjo entre la noche del martes y la mañana de hoy, cuando una embarcación The Arabian, contratada por la empresa Sun Oil, descargaba el combustible en el área Old Navy Base, en George Town. Lee también: Arequipa: alianza fortalecerá la conservación del agua en Reserva Salinas y Aguada Blanca «Se nos informa que al menos por el momento el petróleo está contenido en la bahía», dijo al Parlamento el viceprimer ministro y titular de Turismo e Inversiones de Bahamas, Chester Cooper. Cooper y varios ministros se dirigieron a la isla de Gran Exuma para supervisar los esfuerzos desplegados para controlar el vertido, en los que está colaborando la empresa Sun Oil. El viceprimer ministro aseguró al Parlamento que el Gobierno está trabajando para «garantizar que el asunto se mitigue de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible». Lee también: Naciones Unidas espera que gobiernos adopten medidas frente a la ola de calor en Europa Por el momento, las autoridades no han dado ninguna información sobre el impacto medioambiental causado por el derrame de combustible. Agencia Efe : todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe .

