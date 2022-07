Más de 30 muertos deja accidente vial en el centro de Kenia

Entornointeligente.com /

Al menos 34 personas murieron este domingo por la noche después de que un autobús cayera de un puente y se hundiera en un río cercano a una carretera en el centro de Kenia, informaron el equipo de rescate y la Sociedad de la Cruz Roja de la nación africana.

El autobús «debe haber desarrollado una falla en los frenos, porque iba a una velocidad muy alta cuando ocurrió el accidente», señaló el alto oficial de policía Rono Bunei.

El comisionado del condado Nobert Komora ha indicado que 33 personas han muerto y diez han resultado heridas, incluidas varias en estado crítico, si bien una de ellas ha fallecido poco después, elevando a 34 los muertos.

BREAKING: NTSA halts operations for all Modern Coast Express buses following a road accident at Nithi River that claimed 33 lives pic.twitter.com/WKed4DYpoE

— Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) July 25, 2022 Asimismo, el comisionado de la región Este Evans Achoki, ha señalado que los documentos de viaje del autobús, que cubría la ruta entre Mombasa y Meru, revelan que en el vehículo iban 45 pasajeros,

El ómnibus, que estaba en camino del condado central de Meru a Nairobi, se cayó unos 40 metros de un puente al río Nithi, en el condado de Tharaka Nithi.

Más de 20 pasajeros fueron hospitalizados con heridas graves y varios se encuentran aún desaparecidos, dijo la radio local Capital News, citando a la policía y los rescatistas.

Las investigaciones preliminares mostraron que el accidente pudo deberse a una falla en los frenos

El puente ha sido marcado como un «lugar peligroso» ya que han tenido lugar varios accidentes allí, comentó Capital News

