Más de 3.000 bomberos combaten incendios forestales en Portugal

Más de 3.000 bomberos trabajan este viernes, junto con residentes, para extinguir los diversos incendios que afectan a varios puntos del país Portugal desde el pasado 8 de julio.

En los últimos días, Portugal ha registrado más de 9.000 incendios rurales, que han requerido la ayuda de cerca de 30.000 efectivos para su control y extinción, fundamentalmente en el centro del país.

Las temperaturas extremas que azotan a la península ibérica han avivado la fuerza de las llamas, a lo que se suma la situación de sequía que, desde junio pasado, incide en el 96 por ciento del país.

En esta jornada, en la sureña ciudad de Palmela, se reportó la pérdida de 400 hectáreas de bosque, incluidas varias naves agrícolas.

A todos os operacionais que estão no terreno, transmito a minha solidariedade e agradecimento pelo empenho e dedicação no combate aos incêndios que têm fustigado o nosso país.

— António Costa (@antoniocostapm) July 15, 2022 Las autoridades prevén que este fin de semana las temperaturas en Portugal registren un máximo de 44 grados, a causa del aire seco y cálido proveniente del norte de África.

El primer ministro portugués Antonio Costa anunció el jueves que su Gobierno había considerado extender el estado de emergencia por los incendios forestales hasta el próximo 17 de julio.

Por su parte, los datos de Protección Civil indican que 135 personas, de ellos 70 bomberos, han sufrido lesiones como consecuencia de las llamas, pero hasta el momento no se han reportado fallecidos.

Además, los siniestros han provocado innumerables pérdidas materiales y daños a la economía.

❗️ The #EUCivilProtection Mechanism continues to channel support to help combat severe forest fires in Portugal ����, France ���� and Albania ����.

A thread. ��

�� @DPCgov pic.twitter.com/b8dTDx4xPW

— EU Civil Protection & Humanitarian Aid ���� (@eu_echo) July 15, 2022 Otros países europeos también son afectados por los incendios. En el suroeste de Francia, las llamas han consumido cerca de 700 hectáreas de bosque y miles de personas han sido evacuadas.

Las celebraciones por el Día de la Bastilla prescindieron del empleo de fuegos artificiales, en regiones como Toulouse, Lourdes y Nimes, con el objetivo de evitar riesgos de incendios por accidente.

