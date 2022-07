Más de 28 mil venezolanos cruzaron la selva del Darién en primer semestre de 2022

Entornointeligente.com /

El comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, alertó este martes que más de 28 mil venezolanos cruzaron la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, durante el primer semestre de 2022.

Smolansky señaló en su cuenta de Twitter, que pese al impedimento desde la nación panameña hasta Canadá de solicitar visa a los ciudadanos de Venezuela, no ha detenido a miles de personas a arriesgar sus vidas para buscar un mejor futuro en otro territorio.

Asimismo, destacó que una migración segura, regular y ordenada no depende de las visas, cuando las personas huyen de un régimen.

«Desde Panamá hasta Canadá, no hay país que no solicite visa a los venezolanos y aún así más de 28 mil migrantes venezolanos han cruzado la Selva del Darién en el primer semestre. Una migración segura, regular y ordenada no depende de visas, menos cuando se huye de una dictadura», expresó.

