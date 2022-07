Más de 225 historiadores firman una carta mostrando su apoyo a la opción Apruebo

Entornointeligente.com /

De cara al plebiscito el próximo 4 de septiembre, los académicos expresaron que «no podemos ser indiferentes en este proceso de cambios que sabemos durará años. Tampoco aspiramos a la perfección de los postulados de la propuesta constitucional, sino a la posibilidad de perfeccionarlos, precisamente, a través del debate público […]Las y los de abajo firmantes decimos fuerte y claro: APROBAMOS la Constitución de 2022».

A menos de 50 días del plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución, más de 225 historiadores firmaron una carta mostrando su apoyo a la opción Apruebo.

«Desde nuestro oficio, con rigor, hoy podemos aportar entregando perspectivas, narrativas sociales, datos, y complejizando las coyunturas del pasado en una votación que tiene como protagonista a la historia. No podemos ser indiferentes en este proceso de cambios que sabemos durará años. Tampoco aspiramos a la perfección de los postulados de la propuesta constitucional, sino a la posibilidad de perfeccionarlos, precisamente, a través del debate público. No obstante, lo primero es lograrlo y, para ello, es fundamental abierta y democráticamente apoyar una de las opciones. Nuestra línea en la papeleta no puede ser cualquiera el 4 de septiembre. Las y los de abajo firmantes decimos fuerte y claro: APROBAMOS la Constitución de 2022», detalla el documento.

Entre los argumentos que expusieron destacan que es la primera vez que se votará una «propuesta de una nueva Constitución, escrita por una Convención Constitucional elegida democráticamente, paritaria y con representación de los pueblos originarios».

«Será un día en que podremos redireccionar las injusticias y violencias, que muchas veces han funcionado como ejes de nuestra historia, hacia un horizonte que pone a hombres, mujeres y disidencias sexo-genéricas en igual balanza ante la ley y el respeto ciudadano», añade.

La carta fue firmada por historiadores de universidades nacionales e internacionales.

» Nuestras lecturas sobre el pasado nos permiten identificar tanto los actores como las causas sociales, políticas y culturales que han generado este escenario. En ese contexto, si bien cada constitución política de Chile elaborada en democracia ha permitido avances en el proceso de construcción republicana, también es cierto que es inédito que una Convención Constituyente, a través de una elección libre e informada, proponga al país un proyecto de Carta Magna. De esta forma, es la soberanía popular la que plantea una transformación del Estado subsidiario instalado -por la fuerza- mediante la Constitución de 1980. Por ello, no podemos ser indiferentes ante este nuevo capítulo de nuestra historia», sostienen.

