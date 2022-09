Más de 20,000 niños menores de 5 años serán protegidos en Jornada Nacional de Vacunación

Entornointeligente.com /

Son más de 17 vacunas que protegerán contra 27 enfermedades dirigidas a niños menores de cinco años, madres gestantes, niñas de 9 a 13 años y adultos mayores de 60 años, a fin de que completen sus esquemas de vacunación. La jornada busca alcanzar el 85 % de cobertura en todas las vacunas a nivel nacional y se desarrolla como parte del plan de Cierre de Brechas de Vacunación del Esquema Regular. El titular del Minsa, Jorge López Peña, hizo un llamado a las madres y padres de familia a que protejan la salud de los más pequeños acudiendo masivamente cada día y sobre todo estas fechas a los establecimientos de salud y estar al día en sus vacunas. Puede leer también: Día mundial contra la polio: ¿cómo prevenir esta enfermedad? «Sabemos que estos dos años hemos descuidado el esquema regular, por eso insto a la población a que acudan y lleven a sus menores hijos para que reciban la vacuna que les corresponde, es la única manera de evitar que nuestros niños no presenten polio o sarampión», señaló el ministro. Perú, líder en vacunación Por su parte, la directora de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez señaló que las enfermedades inmunoprevenibles en nuestro país están controladas con las vacunas, sin embargo, para eliminarlas y erradicarlas la ciudadanía debe completar cada año el Esquema Nacional de Vacunación. La meta que se busca superar desde el lanzamiento hasta el domingo 25 en Lima Metropolitana es de 3,940 niños menores de 5 años vacunados. Puede leer también: Minsa cerrará brechas de vacunación contra 27 enfermedades en menores de 5 años Como se recuerda, el Perú se ha caracterizado por tener uno de los mejores esquemas de vacunación de la región, resultado del elevado compromiso del Gobierno y el despliegue del Minsa a nivel nacional. No obstante, debido a la pandemia por la COVID-19, se incrementaron las brechas de cobertura del esquema regular, lo que constituye un riesgo de rebrote de enfermedades controladas y eliminadas. Para cerrar el año, se busca vacunar a más de 1’ 595 643 niños menores de 5 años a nivel nacional. Horarios ampliados La vacunación del esquema regular ofrece las 17 vacunas a demanda, de lunes a jueves y con horarios ampliados los viernes y sábados, puesto que existe stock de dosis aseguradas para toda la población. El ministerio de Salud informó que las vacunas estarán disponibles en todas las jornadas de vacunación que se activarán de forma descentralizada los viernes, sábados y domingos de cada fin de mes desde setiembre. Más en Andina: ?? El @Minsa_Peru advierte déficit de vacunación infantil contra polio y otras enfermedades https://t.co/KeVvd23OKz La directora de Inmunizaciones de este sector, María Elena Martínez, señala que cerca de 50,000 niños menores de 5 años no han completado la inmunización. pic.twitter.com/LjF1L2LbbS

