Más de 2.300 farmacias ya pueden vender a través de la ‘app’ de Glovo

Alrededor de 2.300 farmacias, más del 10% de toda España, ya pueden vender a través de Glovo y próximamente de Uber. La firma tecnológica madrileña Luda Partners ha llegado un acuerdo con estos dos gigantes del delivery para que las boticas comercialicen gracias al software de la empresa sus productos de parafarmacia (en el caso de los medicamentos de prescripción médica está estrictamente prohibido por ley).

Luda también está llegando a acuerdos con grandes laboratorios para que las propias compañías vendan los productos de parafarmacia (en los negocios de consumer health , cosmética, botiquín, alimentación infantil y suplementos alimenticios) a través de sus webs, aunque son dispensados por la farmacia más cercana al cliente.

Además, como novedad, la tecnológica prevé dar el salto internacional a un mercado europeo en el primer trimestre de 2023, aunque no desvela el país.

El sistema que Luda ha creado es original y apoya las ventas directas de las farmacias, por eso su modelo está atrayendo a estos comercios. La start-up se encarga de crear el marketplace en Glovo, Uber o en las webs de los grandes laboratorios.

Cuando un cliente entra en la app de Glovo, por ejemplo, ve el catálogo completo de su farmacia más cercana en productos de parafarmacia. Si el consumidor hace esa compra, el farmacéutico prepara el pedido y un repartidor acude a por ella. Habitualmente, es el comprador el que paga el gasto por el reparto a casa, aunque el establecimiento puede aplicar una promoción.

Igualmente, si el cliente compra, por ejemplo, productos de alimentación infantil en la web de un laboratorio (en un marketplace creado junto a Luda), el pedido llega a la farmacia que elija el consumidor. Y el sistema entonces es el mismo: el farmacéutico prepara el pedido y una empresa de delivery (la start-up tiene acuerdos con varias) se encarga del reparto. De momento, el nombre de esos laboratorios es confidencial, pero desde Luda se explica que ya cuentan con 20 marcas y próximamente firmarán con más compañías farmacéuticas.

El modelo de negocio de Luda pasa por cobrar a los farmacéuticos un variable del 10% de esas ventas, sin gastos fijos para el comercio. Además, para convencer al sector farmacéutico siempre cumplen tres reglas: el reparto se hace desde la farmacia más cercana; los datos de las ventas obtenidos por Luda no se venden a terceros, y, por último, no se da la posibilidad de comparar precios a los clientes. En cualquier caso, desde la compañía explica que el comprador de parafarmacia no se mueve habitualmente por precio, sino por calidad y marca.

Gracias a este modelo, la joven compañía se está expandiendo rápidamente. En el último mes, el de julio, 180 farmacias se unieron a su red y a final de año, sus responsables esperan llegar a las 3.000. Para este año, la previsión de la compañía es que estos establecimientos comercialicen más de 10 millones de euros en este producto.

El otro servicio que Luda ofrece a las farmacias (totalmente gratuito y muy apreciado por los profesionales) es un software que informa sobre las farmacias más cercanas donde el paciente puede acercarse a por un medicamento en caso de desabastecimiento.

¿Quién está detrás de la tecnológica Luda? La iniciativa de Luda nace hace más de cuatro años con Luis Martín, Daniel de Carvajal y Fernando Segarra como socios. A finales del pasado año, en una ampliación de capital de 2,5 millones de euros, se incorporaron nuevos accionistas. Entre ellos, Marcos Alves y Alejandro de Lorenzo, cofundadores de El Tenedor (compañía comprada por Tripadvisor en 2014 y ahora denominada The Fork).

Entre los accionistas también se encuentran Yago Arbeloa, presidente de Miogroup, y François Nuyts, exdirector de Amazon en España.

Desde su creación, la compañía ha captado alrededor de 4,4 millones para invertir en su crecimiento.

