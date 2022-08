Más de 160 mil vehículos han salido de Santiago por el fin de semana largo: Carabineros reporta 93 siniestros viales

Entornointeligente.com /

Más de 161 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana, en lo que va del fin de semana largo. Según reportó Carabineros de Chile, el peak de los automóviles que dejarán la capital se esperaba entre las 11:00 y las 14:00 horas de este sábado, por lo que las autoridades dispusieron una serie de medidas para prevenir accidentes y aglomeraciones.

«El día viernes se había proyectado un total de 124 mil y fracción de vehículos y salió un poco más, salieron 129 mil vehículos. Hoy día, llevamos acumulados desde las 00:00 horas hasta las 11:00 de la mañana, un total de 32 mil vehículos y fracción. Hoy día está proyectado un total de 111 mil», informó la teniente coronel Estrella Sotelo.

Cabe recordar que el Ministerio de Obras Públicos proyectó que la salida total de vehículos para este fin de semana sería de 382 mil. En esa línea, desde Carabineros reportaron que «tenemos buenas noticias en el sentido que hemos tenido menos accidentes de tránsito comparado con el 2019, en que hubo una configuración de fin de semana largo similar a este».

«Hemos tenido 93 siniestros viales, estos corresponden a un 67,5% menos que el 2019, y hasta las 00:00 horas no habíamos tenido personas fallecidas «, detalló. Sin embargo, durante la mañana de este sábado se reportó el fallecimiento de una mujer en La Florida, producto de que fue atropellada por un vehículo , no obstante, la teniente Sotelo precisó que «este hecho no está relacionado con las salidas de este fin de semana largo».

Pese al positivo balance, desde Carabineros resaltaron que «hemos tenido una presencia bastante destacada de personal, especialmente, en las autopistas y en las rutas. Carabineros ha estado haciendo controles y fiscalizaciones permanentes desde el día de ayer . Están totalmente reforzados los servicios hasta el día lunes que es el retorno, y hemos tenido un buen comportamiento por parte de la comunidad».

En esa línea, la funcionaria advirtió que «el peak de salida para hoy día está marcado entre las 11:00 y las 14:00 horas , con algunas diferencias en algunas rutas. Por decir, en la Ruta 78 tiene un peak marcado entre las 22:00 horas aproximadamente, pero esto atendiendo que aquí tenemos bastante flujo intercomunal entre las distintas comunas que utilizan esas rutas para llegar a su domicilio».

Adicionalmente, la teniente coronel llamó a los conductores a «planificar sus actividades para el regreso del día lunes. Van a haber medidas de gestión vial que están autorizadas por el Ministerio de Obras Públicas y que Carabineros de Chile las va a implementar en coordinación con las sociedades concesionarias, en los horarios que aumenten los flujos vehiculares».

«Lunes 15 tiene medidas de gestión 3×1, en la Ruta 68 en dirección hacia Santiago y en la Ruta 78. En el caso de la Ruta 68 la mitigación está autorizada desde el enlace Pudahuel hasta Costanera, en dirección a Santiago en que se aumenta una pista más. Misma situación en la Ruta 78 que está desde la variante Melipilla hasta el sector de Talagante», agregó.

A su vez, desde Carabineros recomendaron «viajar antes de las 13:00 horas (lunes 15 de agosto), porque la proyección de retorno a la región es en horario de la tarde, después de las 11:00 de la mañana, ahí empiezan a aumentar los flujos». ¿Encontraste algún error? Avísanos

