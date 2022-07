Más de 15 víctimas de encerronas presentarán demanda colectiva en contra de autopista Vespucio Norte

Entornointeligente.com /

Más de 15 víctimas de ‘encerronas’ demandarán a la autopista Vespucio Norte y «en subsidio al Estado» por los reiterados robos de vehículos perpetrados en la vía. A través del recurso judicial, las personas afectadas buscarán una retribución monetaria, que se aumente la seguridad y se mejore la calidad del servicio en el tramo mencionado.

En conversación con Emol, uno de los abogados de las víctimas, Sebastián Orellana, puntualizó que la demanda será presentada ante tribunales a más tardar la próxima semana y busca «hacer responsable a la sociedad concesionaria y al Estado por la falta de seguridad y la mala calidad de la prestación del servicio al interior de la autopista concesionada respectiva».

«En esencia, esta demanda lo que busca es reparar íntegramente a las personas afectadas, económicamente pero también busca instalar este tema, cosa que aumenten los estándares de prestación de servicio s, sobre todo lo que dice relación con la seguridad. Si uno analiza el tema, ya sabemos hace mucho tiempo y hace muchos años cuáles son los puntos rojos. Entonces, hoy en día no es seguro transitar por las autopistas concesionadas, no podemos hablar de todas, pero hay varias que no son seguras», acotó el abogado.

Si bien las denominadas «encerronas» se han evidenciado en varias rutas y puntos del país, Orellana especifica que «el punto está que esta situación se viene sabiendo hace mucho rato y lo fuerte es que no sólo fallan los dispositivos de seguridad, no sólo falla la coordinación y la labor preventiva de seguridad, sino que también al momento de la encerrona, las personas han quedado tiradas en la autopista. En la autopista Vespucio Norte la mayoría quedaron tiradas y la autopista nunca los auxilió y nunca los llamó».

Demanda contra el Estado

El abogado de las víctimas detalla que la demanda va, principalmente, dirigida en contra de la autopista Vespucio Norte. Sin embargo, éste recurso judicial también considera al Estado como ‘subsidiario’. Esto, según Orellana, «porque el Ministerio de Obras Públicas es un actor clave».

«Dada la normativa vigente, el Ministerio de Obras Públicas tiene todas las facultades no sólo para concesionar, sino que para fiscalizar, para sancionar e incluso modificar los contratos unilateralmente o llegar a acuerdos nuevos con las concesionarias. Por tanto, el Ministerio de Obras Públicas tiene hoy en día todas las facultades por ley para cambiar esto» , expuso la parte defensora.

«Hay que verlo de dos formas: si el servicio se está prestando mal, que es la tesis que nosotros tenemos, con mayor razón el Ministerio de Obras Públicas debiese estar fiscalizando y sancionando a las sociedades concesionarias; y si falta un estándar de seguridad porque las bases de licitación eran muy malas y no tenían un enfoque pro-consumidor, también hay un fallo porque significa que confeccionó un contrato que no era conveniente para la ciudadanía», explicó.

Adicionalmente, el abogado plantea el rol del Estado a través de la participación de Carabineros en la prevención de delitos. «Carabineros, por su Ley Orgánica, tiene la obligación y el deber de resguardar la seguridad pública, pero también tiene la obligación de avanzar y fortalecer su rol como policía preventiva o su gestión de seguridad preventiva. Entonces, tampoco lo están haciendo porque tampoco se ven carabineros», sostiene.

«Aquí no estamos hablando de cualquier parte del país, que podamos decir que no era predecible que se hiciera una encerrona, estamos hablando de puntos rojos constantes diarios y reiterativos», agregó Orellana.

Esta demanda colectiva está siendo asesorada y tramitada además por el abogado Michael Brito, ambos pertenecientes al estudio jurídico TusAbogadosAquí. De acuerdo con ellos, tras ser anunciado el recurso judicial, han sido contactados por otras víctimas, por lo que no descartan presentar una segunda querella colectiva a futuro.

En lo que respecta a la actual demanda que está en proceso, Orellana adelantó que «estamos en la etapa de suscripción del mandato, porque hay que coordinar a más de 15 personas que tienen que acudir a la notaría y todos tienen tiempos distintos. Entonces, nos quedan algunos que faltan por firmar, mientras que con mi colega Michel Brito, que somos los dos abogados que estamos viendo este caso, estamos afinando los últimos detalles».

«Nosotros estamos en la etapa final, con mi colega nos pusimos la meta de que el lunes esto debe estar presentado . Si no la presentamos el lunes no fue porque la demanda no esté redactada, fue porque a lo mejor falló algo externo a nosotros o a lo mejor llegó información nueva, entonces ahí tendríamos que tomarnos un día para hacer algunas modificaciones y acompañarlo como corresponde. Si pasa algo externo a nosotros, a lo mejor tendríamos un plazo de uno o dos días, pero para nosotros el momento culmine es el próximo lunes», zanjó el abogado.

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com