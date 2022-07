Más de 15 años sin VIH y sin medicación: una paciente abre una vía para la curación funcional del sida

Entornointeligente.com /

La infección por VIH es una pandemia que afecta a casi 38 millones de personas. El sida ?la etapa más avanzada de la infección? mata a 650.000 pacientes cada año. Cuatro décadas de avances científicos han logrado salvar a millones de infectados gracias a la terapia antirretroviral (ARV), un cóctel de fármacos que evita la replicación del virus hasta el punto de hacer la carga viral indetectable y, por tanto, intransmisible. Este es el único tratamiento disponible para la inmensa mayoría de portadores de este virus que destruye el sistema inmunitario. En la actualidad, más de 28 millones de seropositivos pueden llevar una vida normal y de calidad gracias a la ingesta diaria de una pastilla.

No obstante, aún no se ha logrado dar con una cura definitiva. Aunque los antirretrovirales son efectivos para suprimir la replicación viral, el VIH persiste en reservorios y se recupera después de suspender la terapia. Hay contadísimas excepciones: unas pocas personas a las que se les llama «controladores postratamiento» son capaces de mantener a raya el virus después de que se les retire la medicación. Además, también existen los llamados «controladores de élite», que logran lo mismo a pesar de no haber iniciado la terapia antirretroviral. Estos también son escasos: menos del 1% de los infectados.

