Más de 12 mil kits de alimenticios para vulnerables

COLABORACIÓN. Rostro de felicidad en las familias que reciben la ayuda de parte del alcalde de Quinindé, Carlos Barcia. Barrios y comunidades rurales reciben ayuda y atención medica por parte del Patronato Municipal de Quinindé.

Con la aprobación y entrega de un crédito emergente otorgado por el Banco de Desarrollo por 250.000 dólares al Municipio de Quinindé, para ayudar a la población principalmente a los sectores más vulnerables económicamente en esta pandemia, se adquirieron 12.304 kits de alimentos.

Otra parte de los recursos se invierten en la implementación del centro de aislamiento para casos leves de Covid-19, así como continuar impulsando la campaña de prevención y fortalecimiento inmunológico a través del Patronato Municipal de amparo social con la entrega de medicinas y pruebas rápidas de coronavirus.

Antes de realizar las compras de los productos con estos recursos del crédito, el alcalde Carlos Barcia Molina, pidió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la conformación de una veeduría ciudadana que está integrada por ocho personas quinindeñas, dispuestos a seguir los procesos contractuales y verificar que la utilización de este rubro sea de la manera correcta y llegue la ayuda a los sectores que más lo necesitan. Donación

Desde el martes último se empezó con la entrega de kits de alimentos en los barrios del Nuevo Quinindé, previo a una socialización con miembros de la Federación de Barrios, la iglesia católica, y líderes de cada uno de los sectores y comunidades rurales que recibirán este apoyo.

El Alcalde anunció que durante septiembre y octubre se continuará entregando raciones alimenticias, porque aún hay familias que se encuentran sin poder laborar y llevar el sustento a sus hogares, además se emprenderán con las brigadas médicas integral con el Patronato Municipal.

Recordó que desde empezó la pandemia no se ha desmayado en el trabajo, “porque a pesar de que no hemos recibido las alícuotas que asigna el Gobierno, el accionar no se ha detenido, porque se ha tenido la ayuda solidaria de las empresas privadas y ciudadanos quinindeños que han aportado en esta emergencia”, destacó el Burgomaestre. (MBC) Apoyo

En las calles del barrio 24 de Junio, del cantón Atacames afueras de las casas, la gente esperaba con alegría la presencia del primer personero municipal de Quinindé, para recibir los kits de alimentos y recordaban que han tenido ese apoyo en estos momentos de dificultad. Rubros

250 mil dólares fue el crédito ante el Banco el Estado. 16 mil dólares se invirtieron en un atomizador de calles 22.725 dólares se utilizaron en las pruebas 120.911 dólares se usaron en la compra de kits alimenticios 55 mil dólares se destinaron para implementos médicos 33 mil dólares se devolvieron al banco del Estado

