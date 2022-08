Más de 12 horas sin el servicio eléctrico en varias comunidades de Upata

Entornointeligente.com /

Upata. – Los servicios básicos como electricidad y agua potable, son dos recursos escasos, esenciales para la vida e indispensables para muchas familias de varias comunidades, en esta oportunidad, la energía eléctrica se ausentó por más de doce horas, lo cual trajo malestares en la ciudadanía.

Luis Durán, quien reside en la comunidad de 19 de abril de Upata, declaró que el servicio de electricidad no cumple con las exigencias mínimas de la población, motivado a las constantes fallas a las que son sometidos, «aquellos que contamos con cocina eléctrica, somos los que más sufrimos la ausencia de energía eléctrica, hemos llamado a los funcionarios de Corpoelec y no atienden».

Se pudo conocer que los sectores afectados con el corte de energía eléctrica fueron Calle Piar, Bolívar, 19 de abril, 23 de enero, barrio Maturín, San Antonio, El Corozo, Las Malvinas, 17 de mayo, Carlos Enrique Álvarez, San Lorenzo, entre otros.

Sin agua potable El servicio de agua potable también se ausentó desde el pasado jueves Carmen Guzmán, vecina en el sector Carlos Enrique Álvarez, manifestó que el agua potable no llegó desde la tarde de este jueves, «aún no llega el vital líquido y sin el suministro, no podemos cocinar, lavar, asear la casa y menos bañarnos, esta situación nos mantiene molestos porque los servicios van desmejorando cada día».

Funcionarios ausentes El equipo de Soy Nueva Prensa Digital, trató de contactar al gerente de Corpoelec, para que informara ¿Por qué la falla de energía en sectores de Upata?, sin embargo, no se logró, al igual que a la funcionaria de Hidrobolívar, funcionarios que siempre están ausentes al momento en que los habitantes hacen llamados.

Redacción Soy Nueva Prensa Digital Piar Textos y fotos

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

Entornointeligente.com