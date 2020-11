Más de 100 millones de personas votaron de forma anticipada en elecciones en EEUU (Video)

Según el Fondo Educativo NALEO, más de 8,6 millones de latinos ya votaron de manera anticipada, más del doble que en 2016

Los secretarios electorales Angela Rutherford y Paul Huynh entregan una boleta a un votante en la escuela PS 29 el día de las elecciones en Brooklyn, Nueva York, Nueva York, EE. UU., 3 de noviembre de 2020. REUTERS / Caitlin Ochs

Más de 100 millones de personas votaron antes de la jornada electoral de este martes en Estados Unidos, según la última actualización del recuento realizado por el US Elections Project de la Universidad de Florida, referencia estadística en el tema.

Las papeletas, enviadas por correo o depositadas personalmente antes de la apertura oficial de las urnas en esta jornada electoral, representan más del 72% del total de votos en la elección de 2016, de acuerdo con este conteo.

La votación anticipada ha batido récords este año en Estados Unidos debido a la pandemia de coronavirus.

Según el Fondo Educativo NALEO, más de 8,6 millones de latinos ya votaron de manera anticipada, más del doble que en 2016.

Hace cuatro años, 57 millones de votantes votaron por adelantado, según el sitio web de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos.

En Texas, la cantidad de votantes que sufragaron a principios de este año supera la cantidad total de personas que votaron en 2016 en ese estado.

El equipo de Trump, sin evidencia de apoyo, asegura que el voto por correo es más propenso al fraude y que es probable que “manipule” los resultados. También promete que sus votantes acudirán en masa este martes para desmentir a los sondeos que aseguran que el republicano será derrotado. AFP

