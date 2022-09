¡Más ciclovías! Se construirán 114 kilómetros en varios distritos de Lima

Entornointeligente.com /

Es así como se comenzará con la implementación de ciclovías en Villa El Salvador, La Victoria, Cercado de Lima, Pueblo Libre y Breña, que cumplen con los criterios técnicos y características de interconexión, intermodalidad, seguridad y rutas directas. «El Concejo Metropolitano aprobó el primer aporte (4,424,370.19 euros) de los 20 millones concedidos por Cooperación Financiera Alemana, a través del KfW Banco de Desarrollo, con lo cual ampliaremos la red de ciclovías en Lima Metropolitana», informó el gerente de Movilidad Urbana, Álvaro Castro. Levantadas las observaciones técnicas a la primera etapa de los proyectos de ampliación de la red de ciclovías, el concejo brindó su voto aprobatorio para el primer desembolso del aporte financiero y con esto ya se daría inicio a la etapa del proceso de licitación. Cabe resaltar que la construcción de los 114 km de ciclovías corresponde al aporte entre la Cooperación Financiera Alemana (20 millones euros) y la Municipalidad de Lima (2.2 millones euros aproximadamente). Reunión con asociaciones ciclistas El funcionario edil indicó que esta gestión busca el trabajo coordinado y articulado, por ello se viene convocando a las asociaciones de ciclistas a fin de recoger sus opiniones y aportes para una mejor infraestructura para ellos, campañas de educación vial, proyectos y actividades en beneficio de los ciclistas y personas que se movilizan en transportes sostenibles. «Tenemos a la cabeza de nuestra Subgerencia de Transporte No Motorizado, a un profesional calificado que no solo llevará la ejecución de estos 114 km ciclovías en la ciudad, sino que busca el diálogo y trabajo conjunto con los actores participantes», dijo el vocero de la comuna limeña. Más en Andina: ?? Si todo el mundo se desplazara diariamente en bicicleta, el mundo podría reducir las emisiones de dióxido de carbono en casi 700 millones de toneladas al año, según un estudio de la revista Communications Earth and Environment. https://t.co/zb5spcwJWF pic.twitter.com/hp8sdsCs81

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 20, 2022 (FIN) NDP/KGR Publicado: 17/9/2022

