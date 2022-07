Más cambios en el Gobierno: Juan Manuel Olmos será vicejefe de Gabinete

Entornointeligente.com /

Las modificaciones fueron consensuadas entre el presidente Alberto Fernández y y su jefe de gabinete, Juan Manzur , más Sergio Massa , recientemente designado al frente del nuevo ministerio de Economía, Producción y Agricultura.

Informate más Rodríguez Larreta afirma que el problema de Argentina «no es un tema de personas» Según confirmaron a Ámbito fuentes oficiales, se designará a Olmos como Secretario de Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo, y «se desempeñará así como Vicejefe de Gabinete de Ministros colaborando en la gestión con el jefe de gabinete Juan Manzur».

En tanto, el pase de Neme a la órbita de Massa «obedece a su esquema estratégico como representante del grupo de los gobernadores oficialistas», señalaron las mismas fuentes. En ese sentido, Neme tendría a su cargo una Secretaría de Estado, cuyo objetivo principal será «fortalecer a las provincias, a través de inversiones destinadas a hacer más competitivas a las economías regionales y al desarrollo en el interior de nuevas cadenas productivas que se inserten en el mercado internacional».

La semana entrante se terminará de conocer el nuevo equipo que acompañará a Massa en su nuevo cargo. El propio titular de la Cámara de Diputados dijo este mediodía al término de su reunión con Alberto Fernández que el lunes dará los nombres propios de quienes lo acompañarán en la tarea.

En tanto, anticipó que el miércoles próximo se anunciarán «un conjunto de medidas» económicas , después de que se realice la sesión especial el martes en la Cámara de Diputados que definirá su reemplazo.

Por su parte, Alberto Fernández se refirió en sus redes sociales a la designación de Massa, y dijo que su nombramiento permitirá «seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta» que el Frente de Todos se propuso «para llevar a la Argentina al lugar que queremos y se merece».

https://twitter.com/alferdez/status/1553040783804170240 He convocado a @SergioMassa para que se incorpore al equipo de gobierno. Su visión, capacidad y experiencia nos permitirá seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta que nos propusimos para llevar a la Argentina al lugar que queremos y se merece. pic.twitter.com/vVie5esRZ9

— Alberto Fernández (@alferdez) July 29, 2022 «He convocado a @SergioMassa para que se incorpore al equipo de Gobierno. Su visión, capacidad y experiencia nos permitirá seguir trabajando y mejorando la hoja de ruta que nos propusimos para llevar a la Argentina al lugar que queremos y se merece» , afirmó el mandatario a través de la red social Twitter.

Por su parte Massa dijo ser «consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país».

«No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo», remarcó.

