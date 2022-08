Márquez insta a los venezolanos a inscribirse en el RE

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral –CNE-, ratificó el derecho de todos los venezolanos a votar viva donde viva. «Es un derecho consagrado en la Constitución y en las leyes».

«Ese derecho no se lo regatea nadie, ningún factor político, ninguna persona y mucho menos ningún rector del CNE», subrayó en entrevista a Eduardo Rodríguez en el programa A Tiempo de Unión Radio.

No obstante, subrayó que «el ejercicio de ese derecho tiene complicaciones. Si tu vives en Venezuela y no te inscribes en el Registro (Electoral –RE-) no puedes votar».

Enrique Márquez, vicepresidente CNE/URN

«Igualmente hay una mayoría aplastante de venezolanos que viven en el exterior que no se han actualizado en el RE», acotó. Precisó que el primer paso para los venezolanos en el exterior que deseen votar es «que tienen que cambiar su residencia para poder votar en el exterior».

Admitió que «hay complicaciones» porque las inscripciones deben realizarse en los consulados y «el CNE no tiene oficinas en el exterior».

Explicó que el ente comicial «lo que tiene es un personal vinculado a las embajadas y consulados que está permanentemente en esos sitios y que debe actualizarlos en el RE si usted se aproxima a solicitar ese servicio».

«Algunos lo han cumplido y otros no y estamos monitoreando al detalle ese tema en función de que todos los consulados lo cumplan», aseveró.

Reiteró que esa es «la vía para actualizarse» en el RE. «En CNE nunca ha establecido una vía diferente para la actualización».

El rector del ente comicial considera que «ningún país está preparado para atender una diáspora tan inmensa (…) Es decir, la diáspora es de tal tamaño que es complicada su atención (…) Eso hay que tenerlo en cuenta». Insistió en que los venezolanos en el exterior deben actualizarse en el RE y pero, a su juicio «alguien tiene que motivarlos».

«Creo que los partidos políticos, quienes le ponen la salsa a la política que son los candidatos tienen que motivar a los venezolanos en el exterior para que hagan su cambio y, una vez que te cambies, el CNE valorará cuantas personas se han inscrito (…) el CNE tiene que proveer los medios para que votes pero antes te tienes que inscribir», apuntó.

Señaló que «el reglamento que proponemos facilita esa inscripción pero tiene es que inscribirte, hacer un trámite».

Destacó que el proceso está relacionado «inicialmente con el reconocimiento a la residencia».

Señaló que, cómo en el exterior «una visa de residente es muy complicada de obtener (…) Ahora uno de los elementos que proponemos en el reglamento es que la diversidad de situaciones del venezolano en el exterior es tal que deben reconocerse diversos estatus legales en función de que puedan registrarse y votar».

Remarcó que «esto es una propuesta ante el pleno del CNE el cual tiene que discutirla. Por supuesto aquí pasa la política, los acuerdos, el diálogo y el entendimiento para poder lograr que esto sea así, es un camino que apenas iniciamos». Apuntó que se debe sensibilizar a la opinión pública para que entienda que «el CNE debe tomar decisiones que faciliten pero la principal decisión es del ciudadano».

Márquez aseveró que «el llamado que hacemos es a todo el mundo, si queremos solucionar la crisis política que hay en Venezuela (…) la única vía es a través de elecciones con reconocimientos mutuos».

«Estas discusiones tienen que adelantarse (…) porque todos los ajustes que tengan que ver con reglamentos y leyes se tienen que procesar se de una manera tal que haya un acuerdo político entre todos los factores y que sea respetado por todos», remarcó.

Renovar liderazgos clave El rector precisó que «el CNE no solo se ocupa de las elecciones del Poder Público sino que por mandato constitucional, tiene que atender, apoyar y organizar las elecciones de la sociedad democrática».

«Ahorita estamos atendiendo a unos 400 sindicatos en todo el país: regionales y municipales que se acercan a las oficinas regionales o a nuestra oficina nacional en sus elecciones»,

«Estamos atendiendo a unos 40 gremios nacionales, colegios de abogados, médicos y economistas que tienen que renovar sus autoridades y hay cercanía con las elecciones universitarias», agregó.

Subrayó que «renovar liderazgos es fundamental para que la sociedad sea cada vez más democrática».

«Igual que estamos siguiendo las elecciones de los partidos políticos», acotó.

Márquez precisó que no es obligatorio que cualquier proceso de primarias en el plano político tenga que estar regido por el CNE. «No tiene por qué ser por el CNE, la oposición puede ir al CNE o no, es una decisión política».

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com