Mário Ferreira foi ao espaço e voltou em segurança. É oficialmente astronauta

Mário Ferreira é oficialmente o primeiro astronauta português. Às 15:08, hora de Lisboa, a cápsula da New Shepard tocou o solo do Texas em segurança e a 22.ª missão da Blue Origin, a sexta tripulada,, foi completa na perfeição.

O foguetão da Blue Origin estava na torre de lançamento pronto para partir, mas devido a uma tempestade durante a madrugada a empresa atrasou o lançamento por 20 minutos. Informou que o voo teria início às 14:50 (hora de Lisboa). Houve depois mais um ligeiro atraso e o lançamento aconteceu às 14:58.

#NewShepard is on the pad. The countdown clock is proceeding towards liftoff within today»s launch window. Due to overnight storms at Launch Site One, we are currently targeting T-0 time at 8:50 a.m. CDT / 13:50 UTC. Live webcast begins at T-30 minutes. #NS22 pic.twitter.com/fKgxpdxmjO

– Blue Origin (@blueorigin) August 4, 2022

Subscrever O voo suborbital da cápsula que transportou o empresário português e os seus companheiros de tripulação subiu acima dos 100km de altitude, o limite considerado internacionalmente «espaço» e vale o título de astronauta a quem o ultrapassa.

O empresário Mário Ferreira tornou-se o primeiro turista espacial português, membro de um clube exclusivo e reduzido de personalidades que foram ao espaço por lazer — sem serem astronautas treinados por agências espaciais e sem o objetivo de executar uma missão.

Com esta bem sucedida missão da empresa do fundador da Amazon Jeff Bezos, há agora no mundo 35 pessoas que chegaram ao espaço. Falantes de português são três, dois brasileiros e Mário Ferreira.

A sexta viagem tripulada da New Shepard acontece pouco mais de um ano depois da viagem inaugural com passageiros, que levou ao espaço o fundador multimilionário Jeff Bezos, o seu irmão Mark Bezos, a quase-astronauta de 82 anos Wally Funk e o jovem de 18 anos Oliver Daemen. Este não só foi o mais jovem de sempre a embarcar numa viagem suborbital, foi também o primeiro cliente a pagar para fazer turismo espacial com a Blue Origin.

