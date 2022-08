Mário Ferreira esteve três minutos com gravidade zero e é o primeiro português no espaço

Entornointeligente.com /

A 22ª missão do foguetão New Shepard que levou Mário Ferreira ao espaço partiu esta quinta-feira da base espacial Corn Ranch, no Texas, Estados Unidos, e aterrou em segurança pouco mais de dez minutos após o lançamento.

A viagem pode custar entre 195 mil a 293 mil euros e não emitiu dióxido de carbono durante o voo, mas continua, tal como outros foguetes, a representar um risco para a camada de ozono. A água injectada na alta atmosfera durante o voo, juntamente com o cloro, representa um risco para a camada de ozono e pode causar chuvas ácidas.

Leia a notícia completa.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com