Mário Ferreira descreve ida ao espaço: «Foi um momento espiritual»

O empresário Mário Ferreira tornou-se, no dia 4 de agosto de 2022, o primeiro turista espacial português, depois de uma viagem suborbital de pouco mais de 10 minutos através da empresa norte-americana Blue Origin.

Numa publicação na rede social Facebook, Mário Ferreira descreveu este sábado a curta viagem a bordo da cápsula autónoma e reutilizável New Shepard, revelando que até soltou a bandeira portuguesa no espaço.

Com uma fotografia exclusiva da bandeira nacional em gravidade zero, o empresário descreveu o momento «emocionante»: «(…) de acordo com o meu plano, soltei então a bandeira Portuguesa que tinha no meu bolso e deixei-a flutuar no espaço» .

Subscrever Mário Ferreira descreveu a ida ao espaço como «um momento espiritual» , tendo levado consigo uma máquina fotográfica com a qual captou vários momentos da viagem.

