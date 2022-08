Mérida: hasta la Estación «La Montaña» inició operatividad el «Mukumbarí»

Entornointeligente.com /

Concluyó la larga espera, por parte de empresarios y prestadores de servicios turísticos, comunidad merideña en general y se dio, el anuncio hecho por el titular del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, a mediados de mes, de que el Sistema Teleférico «Mukumbarí» de Mérida, municipio Libertador del estado Mérida, iniciaría operatividad este miércoles 31 y en sus efectos, el icono turístico recreacional merideño, abrió puertas al público, en ascenso por sus funiculares, desde la Estación «Barinitas» hasta la segunda, «La Montaña».

Viajeros, visitantes, turistas, público en general, ascenderán desde la primera Estación «Barinitas» ubicada a 1.577 metros sobre el nivel del mar hasta la segunda «La Montaña, a 2.436 msnm, en funicular que tiene capacidad para 60 personas: 40 sentadas y 20 paradas más el Cabinero, en recorrido de 3.4 kms., que tiene duración de aproximadamente diez minutos, costo del boleto 5$.

En la Estación «La Montaña» los visitantes podrán disfrutar de los servicios de restaurant/bar, mirador de terraza, parque infantil, caminerías. Se estima operatividad de ascenso de miércoles a domingo, en horario comprendido de 11.00 a.m. a 6.00 p.m. y en caso de habilitarlo en hora nocturna, laboraría de 7.00 p.m. a 12.00 p.m.

Incidencias inaugurales

Pese a que gozamos de la esmerada atención por parte del personal del Teleférico como de los colegas de comunicación social de la Gobernación del Estado, no faltaron los contratiempos para los periodistas, reporteros gráficos, corresponsales de los canales nacionales televisivos, para el cubrimiento del acto inaugural, al momento de tener acceso a las instalaciones del «Mukumbarí», generados por personal que aducía que deberíamos aparecer en una lista, que no se podía si no se estaba en la bendita lista y tras lograr entrar, se alcanzó escuchar las intervenciones del Gobernador del estado Mérida, Jehyson Guzmán y el Ministro del Poder Popular para el Turismo, Alí Padrón, quienes coincidieron en sus palabras, al afirmar que el turismo, a partir de la presente fecha, se potenciaba y fortalecía en Mérida.

Ya a bordo del funicular que llevaba a los medios de comunicación social y un grupo de niños escolares, a la Estación «Lo Montaña», el viaje se cumplía con toda normalidad, hasta que se detuvo a escasos metros de la Estación, quedar parados por alrededor de 15 minutos, motivado a una falla de energía eléctrica, lo que no pasó a mayores, con los infantes que ni cuenta se dieron, gracias a un joven payaso que les entretuvo en el momento, cantando con ellos.

De regreso a la Estación «Barinitas», ya acomodados en el funicular, se presentó un bajón de luz, quedamos a la espera por más de una hora, hasta que al fin, se normaliza todo el sistema y se bajó sin contratiempos.

Toda una incidencia inaugural que debe llamar a la atención, de la directriz del Teleférico «Mukumbarí», con lo del tema de la energía eléctrica, tomar las debidas previsiones, no vuelva a ocurrir (Giovanni Cegarra, CNP. 2229) – Fotos GC.

