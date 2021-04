Mérida en el abandono y desidia oficial

Entornointeligente.com / Ciudad de Mérida El estado Mérida en alguna época del siglo pasado, era visitado por gran cantidad de turistas y temporadistas. Resulta que en esta época reciente no tenemos dolientes. Ya sin aeropuertos, el Teleférico “Mukumbarí”, que es de Mérida, no del gobierno nacional, está abandonado e inactivo, la ruta turística estadal totalmente abandonada; algunos en el sector hotelero posadero comercial y restaurantes, a punto de cerrar puertas, entre otros similares Cuál será el daño que le hemos causado al gobierno nacional, será porque los andinos somos trabajadores, honestos, puntuales. Incomprensible e imperdonable, que el Ministro de Turismo se haya trasladado desde la ciudad capital a Ejido y no haya tenido la gentileza de visitar la ciudad de Mérida, sólo a escasos 10 minutos de distancia, para conocer la problemática actual de esta ciudad turística por tradición. Qué pena, si, que pena me da con ese señor, no sabe lo que tiene y le rodea, en lo que ha materia turística recreacional se refiere. Ojalá que el Protector del Pueblo pueda dar una explicación, pero una, eso sí, sin tinte poliquitero, diga la verdad. Siguen las fallas intermitentes en la prestación de los servicios públicos básicos, cortes de luz implacables, no hay gasolina ni gasoil, colas interminables para abastecerse de dicho combustible, el transporte público limitado y escaso, además sin gas, etc., es inminente, el desgaste de los merideños. Que habremos hecho los merideños, a quien hemos ofendido, que debemos pagar, para sacar a nuestro Estado, del abandono y desidia oficial (Giovanni Cegarra, CNP. 2229). 27-04-2021 Facebook Twitter WhatsApp Telegram

LINK ORIGINAL: Comunicacion Continua

