Eleições Rock in Rio Orçamento de 2023 Mega-Sena Álbum da Copa MPRJ investiga novas nomeações de supostos funcionários-fantasmas na Prefeitura do Rio Candidaturas do PSD estariam ligadas a nomeações suspeitas no município. Por Anita Prado, Elis Silvestri e Erick Rianelli, RJ1

01/09/2022 12h12 Atualizado 01/09/2022

MPRJ investiga novas nomeações de supostos funcionários fantasmas na Prefeitura do Rio

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) investiga novas nomeações de supostos funcionários-fantasmas na Prefeitura do Rio. Alguns deles moram longe da capital. Pelo menos seis candidaturas do PSD nessas eleições estão ligadas a nomeações suspeitas no município.

O RJ1 mostrou, no começo de agosto , que pessoas ligadas ao candidato a deputado federal Dedinho, do PSD, ganhavam salários da Prefeitura do Rio e não trabalhavam. Depois da reportagem, o município exonerou as seis pessoas.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) impugnou a candidatura de Dedinho por unanimidade. Os desembargadores levaram em consideração condenações por improbidade administrativa e sua inelegibilidade.

O MPRJ decidiu, então, investigar novas nomeações suspeitas na prefeitura, em um setor que sequer tem sede e não consta no organograma da administração municipal: o Núcleo de Articulação Social .

«O Núcleo de Articulação Social, ele, por si só, o fato dele não estar no organograma formal, só por isso já é um indício forte de um uso desviado do recurso, dos cargos para fins que não seriam os melhores pra administração pública», disse Alberto Flores Camargo, promotor de Justiça.

Nomeações investigadas

MPRJ investiga novas nomeações de supostos funcionários-fantasmas na Prefeitura do Rio

Entre as novas nomeações investigadas no Núcleo de Articulação Social está a de Nadjara de Souza Monteiro de Azevedo , assistente no setor. Nas redes sociais, se apresenta como vidente.

«O que a energia veio me falar: que é um mês que você vai estar voltado para você», afirmou Nadjara em vídeo na internet.

Em mensagens, Nadjara diz que trabalha no horário da tarde, a partir de 13h, e que o último horário é às 17h.

Em um áudio, ela afirma que as manhãs são ocupadas com a faculdade: «Boa tarde, olha, de manhã eu estou pegada, porque de manhã eu tenho faculdade», disse Nadjara.

A equipe de reportagem marcou uma sessão às 17h.

«Está vendo essa carta aqui? É a carta das nuvens. Você está passando por algum momento difícil, está chorando muito, você está muito triste, está passando por esse tipo de momento?», questiona Nadjara durante a consulta.

Questionada sobre a rotina, ela diz:

«Você é nomeada na Prefeitura do Rio para trabalhar no Núcleo de Articulação Social, recebe dinheiro público, faz faculdade de manhã e joga cartas à tarde. Como é que você faz?», questiona o repórter.

Nadjara, então, desliga o telefone.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) investiga novas nomeações de supostos funcionários-fantasmas na Prefeitura do Rio.

A mãe da cartomante é a policial militar Sandra de Souza Monteiro . Ela também está nomeada no Núcleo de Articulação e é aliada da candidata a deputada federal coronel Cláudia Lovain , do PSD. Sandra tem dado expediente na campanha da coronel.

Na internet, a candidata não esconde o trabalho da funcionária da prefeitura na campanha.

«Bom dia, sempre em movimento, indo para a próxima agenda, né, Sandra?», afirmou a candidata em mensagem nas redes sociais.

A policial militar Sandra Monteiro, nomeada na Prefeitura do Rio, ganha R$ 19.145 por mês. A filha dela, a cartomante Nadjara, foi nomeada em julho e já recebeu seu primeiro salário do município, de R$ 1.695,56.

O setor que contratou as duas teve 29 nomeações desde 1º de junho, quando as pré-campanhas eleitorais já tinham começado.

«Hoje, nós temos indícios severos da existência de fantasmas, pessoas que recebem e não trabalham», afirmou o promotor Alberto Flores Camargo.

Candidaturas

Seis candidaturas do PSD no Rio nessas eleições estão ligadas a funcionários que passam o expediente longe da prefeitura, de acordo com o MPRJ

Além de Cláudia Lovain e Dedinho, outras quatro candidaturas do PSD no Rio nessas eleições estão ligadas a funcionários que passam o expediente longe da prefeitura:

Cláudia Lovain, candidata a deputada federal Dedinho, candidato a deputado federal Gilda Beatriz, candidata a deputada estadual Hugo Leal, candidato a deputado federal Caio Vianna, candidato a deputado federal Zé Augusto Nalin, candidato a deputado estadual

O presidente do diretório estadual do PSD é o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Isadora Gagliardi tem 26 anos e mora em Petrópolis. A jovem é mais uma nomeada no Núcleo de Articulação Social, com salário de R$ 18.145,56.

Isadora é filha de Patrícia Sant’Anna Gagliardi , coordenadora-geral do gabinete da vereadora de Petrópolis Gilda Beatriz , do PSD.

Gilda é candidata a deputada estadual.

Luís Cláudio Cleffs também vive em Petrópolis e é outro assistente do núcleo. Do salário dele, R$ 17.420 vem do gabinete do prefeito do Rio.

Luís Cláudio estava em casa, em uma quinta-feira, às 15h. E na quarta passada, ao meio-dia.

«Seu Cláudio, o senhor pode dizer que tipo de serviço presta na Prefeitura?», pergunta a repórter.

Ele não responde e sai andando.

Luís Cláudio é cabo eleitoral de Hugo Leal , vice-líder do PSD na Câmara dos Deputados, em Brasília, e candidato à reeleição.

Campos, no Norte Fluminense, a 276 quilômetros da capital, é a cidade de Renata Albernaz Duarte . Em uma foto, ela posa ao lado do cunhado, Caio Vianna , candidato a deputado federal pelo PSD. Ela recebe R$ 19 mil por mês da Prefeitura do Rio.

Os pais de Renata, sogros do candidato, têm uma loja, em Campos. Funcionários dizem que ela trabalha na empresa.

RJ1: «Oi, eu queria falar com a Renata Albernaz, por favor. Como é que eu faço para falar com ela, onde é mais fácil, o número?»

Funcionária: «Pode anotar aí?»

RJ1: «É do escritório, ela trabalha lá?»

Funcionária: «Sim.»

RJ1: «É o escritório da própria loja Free Wave?»

Funcionária: «Isso.»

Em uma terça-feira à tarde, Renata foi flagrada deixando o prédio do escritório. Uma semana depois, pela manhã, Renata atendeu ao telefone da empresa.

RJ1: «Oi, Renata, como vai, tudo bem?»

Renata: «Tudo!»

Os altos salários dos assistentes da Prefeitura do Rio chamaram a atenção do Ministério Público.

«Não são cargos desprezíveis, do ponto de vista do valor, e nem são cargos que entrariam numa mecânica mais automática. São cargos importantes, você pensa quem você vai nomear para um cargo de R$ 20 mil. Todos eles relacionados a um mesmo local», disse o promotor.

O aposentado Tarcísio Turbae vive em Magé, na Baixada Fluminense. Mais um nomeado do Núcleo de Articulação Social. Recebe quase R$ 17 mil de gratificação do gabinete do prefeito do Rio. O salário mensal passa de R$ 18 mil.

Tarcísio estava em casa em uma segunda-feira, às 16h.

O empresário é casado com Maria da Penha Nalim Turbae , irmã de Zé Augusto Nalim , candidato a deputado federal pelo PSD.

Dias depois, funcionários da loja da família disseram ser mais fácil encontrá-lo em outro lugar.

Funcionária: «Eu acho que ele está aqui atrás, aqui no comitê, ele quase não está vindo aqui na loja.»

RJ1: «Ah, o comitê aqui do Nalin?»

Funcionária: «Lá é bem mais fácil de você encontrar ele».

Na casa de Tarcísio Turbae, a mesma coisa.

Funcionária: «Ele está lá no comitê».

Uma foto divulgada nas próprias redes de Zé Augusto Nalim mostra Tarcísio Turbae em um evento de campanha do cunhado.

Procuradoria Regional Eleitoral

O Ministério Público afirma que vai mandar partes do inquérito para a Procuradoria Regional Eleitoral.

«Há indícios também de que as escolhas foram políticas e não se voltaram para o interesse público, mas para o interesse eleitoral de determinadas candidaturas. Esses outros aspectos têm que ser aprofundados e certamente vão ser investigados no Ministério Público com atribuição para improbidade administrativa. E nós vamos, ainda, remeter peças para a Procuradoria Regional Eleitoral para que ela analise se há ou não algum ilícito eleitoral e distribua para o promotor com atribuição», afirmou o promotor.

O que dizem os citados

A Prefeitura do Rio informou que exonerou Isadora Gagliardi Leite, Luís Claudio Cleffs e Tarcísio Turbae. E disse que vai exonerar Nadjara Monteiro de Azevedo, Sandra de Souza Monteiro e Renata Albernaz Duarte.

O RJ1 entrou em contato com os citados na reportagem para pedir um posicionamento a respeito deles não trabalharem na Prefeitura do Rio, mas terem recebido salários no município. Apenas Isadora retornou, dizendo que vende bolos como uma atividade paralela. Mas não falou sobre o cargo na prefeitura.

O RJ1 procurou o PSD, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

A defesa de Dedinho, do PSD, informou que vai aguardar o julgamento do recurso contra a decisão que impediu a candidatura a deputado federal, nessas eleições. E disse que prefere não se pronunciar sobre a decisão, no momento.

Em nota, a equipe de Zé Augusto Nalin confirmou que Tarcísio é cunhado do candidato, mas disse que o mesmo não trabalha na estrutura organizacional de campanha. A equipe confirmou que ele trabalhou na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas disse que não tem «informações sobre o trabalho dele atualmente e muito menos sobre o valor do seu salário.»

