Eleições Fantástico Isolado em ilha Juiz acusado de assédio Circuito sertanejo MP Eleitoral defende que TSE rejeite ação sobre suposto discurso de ódio de Bolsonaro Partidos de oposição pediram que tribunal enquadrasse conduta do presidente e candidato à reeleição como propaganda eleitoral antecipada negativa. MP discorda do entendimento. Por Fernanda Vivas e Márcio Falcão, TV Globo — Brasília

15/08/2022 20h43 Atualizado 15/08/2022

O Ministério Público Eleitoral defendeu, no Tribunal Superior Eleitoral , a rejeição de uma representação de partidos de oposição contra o presidente Jair Bolsonaro por declarações identificadas como incitação à violência e discursos de ódio .

O pedido dos partidos foi apresentado logo após o assassinato do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (PR) . PT, PCdoB, PSB, PV e PSOL dizem na ação que os reiterados discursos do presidente estimulando a violência seriam propaganda eleitoral antecipada negativa.

As siglas também defenderam que a Corte Eleitoral atuasse para impedir que o presidente voltasse a fazer declarações na mesma linha.

A defesa de Bolsonaro negou que as falas de Bolsonaro tivessem caráter eleitoral e pediu que o TSE rejeite a ação. Veja abaixo:

O parecer é assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco. No documento, ele afirma que «não se visualiza claramente, nos atos narrados na inicial, discurso atual direcionado a fomentar um processo violento de subversão do regime, da ordem política e social, tampouco a incitar atentados contra pessoas ou bens».

Para o subprocurador, os partidos não conseguiram apontar uma ligação clara entre as falas atribuídas a Bolsonaro e os atos de violência apresentados.

«A inicial não vence o ônus de vincular os discursos que cita como causa eficiente dos atos concretos de violência narrados. O direto nexo de causalidade, juridicamente exigível, entre as falas imputadas ao representado e os atos de violência narrados não está estabelecido para que se imponha a procedência do pedido».

O MP Eleitoral considerou também que não é cabível à Justiça Eleitoral estabelecer uma ordem genérica para impedir discursos de ódio.

No parecer, o subprocurador argumenta que não praticar esse tipo de conduta é um dever já previsto em lei. E que cada caso deve ser analisado de forma individual.

«A inicial requer medidas preventivas de abstenção como a de não pronunciamento de discurso de ódio e de não prática de atos de incitação à violência, com cominação de penas pecuniárias. A omissão em praticar esses atos indesejados consiste, entretanto, em dever que decorre diretamente da lei. Não cabe à Justiça eleitoral expedir, em representação, ordens com tal coeficiente de abstração. Estará, contudo, sim, essa Justiça aberta a analisar, mediante a provocação adequada, cada ato concreto praticado que se entenda infringente da sistemática legal», declarou.

