Movimientos ciudadanos llegan al Congreso y piden compromiso para seguir proceso constitucional si gana el Rechazo

Cerca de 60 movimientos ciudadanos agrupados en el » Plan C » (Plan Ciudadano) llegaron al mediodía de este martes hasta el Congreso Nacional en Valparaíso, para que los senadores firmen un acuerdo político-ciudadano que reafirme el compromiso de seguir adelante con el proceso constituyente en caso que gane el Rechazo.

Son más de 1.200 personas las que conforman movimientos como «Primero las Víctimas»; «Con mi planta No»; «Educación Libre y Diversa»; «Pueblos Originarios por Chile»; y «Salud Libre», entre otros, quienes juntaron 500 mil apoyos con sus iniciativas populares de norma. Por eso, también entregarán un petitorio para que dichas iniciativas sean incorporadas en la llamada «segunda etapa» tras el Plebiscito.

» Buscamos que continúe el proceso y así terminar con una Constitución que represente a todos los chilenos. Por eso, venimos con todas esas causas que reunieron más de 500 mil firmas y no fueron consideradas en las propuestas de norma en la Convención «, dijo a Emol Luis Moller, miembro de la coordinadora.

Por su parte, el vocero de Primero las Víctimas y dueño de la ex Fuente Alemana, Carlos Siri enfatizó: «En el proyecto de nueva Constitución están garantizados un montón de derechos que dan lo mismo, porque mientras no haya paz, no hay nada. Fuimos a la Convención para pedir algo tan sencillo como asegurar que el Estado fuera el responsable de la seguridad ciudadana y a eso le tiraron la cadena. Sin seguridad ni paz no hay solución para ninguna cosa, por eso rechazamos y hoy nos cuadramos en el Plan C».

Los movimientos buscan reunirse con todos los senadores de manera transversal, pues según aclara Moller, «acá hay gente de la ciudadanía, del Apruebo y del Rechazo, acá no estamos por una campaña en específica, no es político; estamos unidos por las causas que no fueron escuchadas en la Convención».

Detalle del petitorio

En caso que gane el Rechazo, el petitorio entregado a los parlamentarios detalla que «los principales cambios que vemos necesarios abordar a la brevedad posible» son:

Estado social y democrático de derechos y una sociedad civil participativa; protección a las víctimas de la delincuencia , terrorismo y narcotráfico mediante la creación de una Defensoría de las Víctimas; más protagonismo para las regiones con una descentralización integrada; priorizar el cuidado y protección del medioambiente de una manera compatible con el desarrollo humano, con foco en que Chile se transforme en una economía circular.

El texto también agrega el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, y garantizar el derecho humano al agua.

En cuanto a los derechos fundamentales , solicitan que la constitución reconozca «el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, a la seguridad social, y a la salud»; el «deber y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, tener libertad de enseñanza»; «garantizar el derecho de las personas a la propiedad de sus ahorros previsionales, que éstos sean heredables y que puedan optar voluntariamente por la institución que administrará sus pensiones».

En Seguridad y Justicia , piden que la Constitución reconozca «el derecho de acceso incondicionado a la justicia y la exigencia explícita de que los tribunales y sus jueces deben ser independientes, interna y externamente, e imparciales en su función de toda otra autoridad»; «reforzar las instituciones que integran las policías»; «mantener el estado de emergencia para intervenir ante graves alteraciones al orden público»; y «reconocer un Poder Judicial autónomo», entre otras.

En materia de » categorías de ciudadanos «, el petitorio incluye que el Estado garantice «la igualdad entre hombres y mujeres, sin ningún tipo de discriminación arbitraria entre ambos»; «incorporar un derecho de consulta de los pueblos indígenas en línea con lo que establece el Convenio 169 de la OIT respecto de materias que les afecten directamente».

En cuanto a Formas de Estado, plantean que «Chile es una nación intercultural» ; «El Estado de Chile es unitario y tiene un Gobierno, un Congreso y un Poder Judicial»; que el Presidente «no pueda ser reelegido inmediatamente en su cargo»; «el Congreso Nacional bicameral estará compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado»; «rescate y protección a las tradiciones chilenas».

En cuanto a libertad de expresión, religiosa y de conciencia , plantean que la constitución debe garantizarlas, «tanto para las personas como para las instituciones»; «uno de los deberes del Estado debe ser el reconocimiento y protección de la autonomía y cumplimiento de los fines de las organizaciones de la sociedad civil, respetando el ordenamiento jurídico, la moral, las buenas costumbres y seguridad nacional».

En cuanto al desarrollo de personas y emprendimientos , piden que la Constitución «reconozca el derecho al desarrollo de actividades económicas y la libertad de emprender, en concordancia con los actuales tratados internacionales y la jurisprudencia de los tribunales de justicia»; «velar por la realización de actividades extractivas en conformidad a un desarrollo sustentable, que favorezca energías renovables y economía circular»; «la expropiación operará previo pago al contado de la totalidad del daño patrimonial efectivamente causado».

En cuando al agua , recalcan que la Carta Magna debe reconocer «el derecho a la adquisición, uso, goce y disposición de los derechos de agua»; «garantizar el derecho humano al agua»; y explicita que «el agua es un bien nacional de uso público». ¿Encontraste algún error? Avísanos

