Movimiento Somos Venezuela se conforma como partido político

Entornointeligente.com /

En rueda de prensa realizada ayer, en las instalaciones de la Base de las Misiones, la estructura política regional y municipal del movimiento Somos Venezuela, anunciaron su decisión de definirse como partido político.

En ese sentido Carlos Aldana secretario de organización menciono, que Somos Venezuela nace el 2016 como movimiento social de la Revolución Bolivariana, para el año 2018, se conforma el consejo político trabajando día a día, a diferencia de otros partidos. Este Movimiento es creado por el presidente Nicolás Maduro, como organización para consolidar la Patria de Chávez, todos venimos del Psuv, no hacemos comparsa a la oposición, desde que nace la revolución hemos sido su vanguardia, y en consonancia con la aplicación de las 3RNet, Resistencia, Renacimiento, Revolucionar nos hemos conformado en 14 municipios del estado Trujillo.

Seguidamente intervino José Antequera, secretario político electoral recalcando que Somos Venezuela ha sido refundada por Maduro, para la recuperación del trabajo revolucionario con miras al proceso electoral del 2024, para dar continuidad a la revolución junto al Polo Patriótico , es nuestra responsabilidad histórica volver a los principios de Chávez, somos un movimiento de movimientos y representamos la tabla de salvación electoramente logramos ser la segunda fuerza política del país. Hoy contamos con un consejo político, 7 secretarias, 23 redes, debemos como tarea devolver la confianza de la revolución a quienes ya no están, acentuando el trabajo y apoyo social en las comunidades. Es imperioso reconstruir a Venezuela al lado del pueblo, defender el legado de Chávez, ser garantes de la supervisión del cumplimiento del 1X10 y lograr el buen gobierno.

Palanca de recuperación Douglas Bracamonte secretario de formación política aseguro que Somos Venezuela como partido viene a reforzar las bases revolucionarias para construir el socialismo, teniendo como eje central al hombre como sujeto para resolver los problemas sociales. Además de ser palanca de recuperación de los bajones que por desgates político ha tenido el Psuv.

Por ultimo correspondió al a coordinador municipal de Somos Venezuela, Norberto Marcano, quien preciso que desde el 2019 año del lanzamiento oficial de Somos Venezuela, todo un equipo ha trabajado lo que nos ha permitido ser la tercera fuerza electoral a nivel municipal, ahora nuestra tarea como partido de la Revolución, es contribuir a resolver los problemas de las comunidades trabajando al lado del gobernador del estado Gerardo Márquez jefe del Psuv y Polo Patriótico y de la Alcaldesa Angie Quintana como representante política municipal.

No hay división En la ronda de preguntas aclararon que no hay división alguna con el Psuv. Forman Parte del Polo Patriótico, a pesar de las diferencias que pueden haber, pero no insalvables. Llamando a todos los comprometidos con el proceso, a trabajar como equipo, para recuperar lo que se ha perdido, la confianza del pueblo, y la credibilidad de la gente.

Por: José Rojas

[email protected]

Tags: Partido Somos Venezuela Trujillo Siguiente Cuerpo edilicio de Valera estudia nuevas reformas de ordenanzas Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com