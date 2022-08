Movimiento Plan 77 Y RC 5 oficializan alianza política para comicios seccionales

Entornointeligente.com /

Entre una multitudinaria concentración, los militantes del movimiento Plan 77 y Revolución Ciudadana RC5 consagraron, el jueves 11 de agosto, una histórica alianza política a través de sus líderes.

Previo al esperado acto, los asistentes disfrutaron de la participación de la Sur Oscura, una agrupación que alienta al ídolo y que apoyan a quienes se identifican con ellos. Hubo la presencia de malabaristas, zanqueros y músicos.

Luego de la presentación de la agrupación musical de Tierra Canela, los candidatos a la prefectura, viceprefectura, alcaldías y concejalías se concentraron en el escenario para presentarse ante los ciudadanos, saludándolos efusivamente.

Carlos Víctor Zambrano y Darío Macas, en el centro del escenario, agitaron las banderas correspondientes a la provincia y a la ciudad de Machala, en representación a sus candidaturas.

Carlos Víctor Zambrano Landín, se postulará para prefecto por El Oro y su binomio será Johanna Granda Pardo, ambos por la alianza RC5-Plan 77.

Serán 13 representantes de los cantones de la provincia, quienes buscan liderar el sillón municipal, siendo Darío Xavier Macas Salvatierra, actual alcalde de Machala y candidato a la reelección; Fernando Javier Guamán Andrade, candidato a alcalde de Pasaje; Cecilia Isabel Román Macas, candidato a alcaldesa de Santa Rosa; Douglas Asisclo Alaña Jerves, candidato a alcalde de El Guabo; Henry Antonio Rivas Ontaneda, candidato a alcalde de Arenillas; Enrique Christian Castillo Córdova, candidato a alcalde de Huaquillas; Jimmy Serafín Castillo Abad, candidato a alcalde de Las Lajas; Osmer Antonio Ríos Ramos, candidato a alcalde de Marcabelí; Gonzalo Freddy Aguilar Carrión, candidato a alcalde de Zaruma; Hernán Santiago Campoverde Loaiza, candidato a alcalde de Piñas; Ruth María Lastra Salazar, candidata a alcaldesa de Portovelo; Maryuri Pamela Macas Pacheco, candidata a alcaldesa de Chilla y Marissa Gabriela Curiosa Valarezo, candidata a alcaldesa de Atahualpa.

En cuanto a concejalías principales y alternos, se clasifican por distritos I, II y rural. Los candidatos del distrito I son Mirka Paola Cabrera Mazzini, candidata a concejal principal de Machala y su alterno Emigdio José Macías Bowen; Luis Alfredo Gaibor Gallardo, candidato a concejal principal de Machala y su alterna Mishel Jovanna Orellana Terreros; Tamara Vanessa Torres Alvarado candidata a concejal principal y su alterno Fernando Eleutelio Hidalgo León; Guido Israel Encalada Freire candidato a concejal principal de Machala y su alterna Mónica Beatriz Granda Ortega; Yamileth Raquel Saavedra Freire candidata a concejal principal de Machala y su alterno Miguel Alfonso Niebla Jaya.

Por el distrito II se encuentran Oswaldo Rodrígo Solís, candidato a concejal principal de Machala y su alterna Gabriela Carolina Saenz Romero; Asunción del Rocío Luna Bustamante, candidata a concejal principal de Machala y su alterno Alexey Hitler Romero Márquez; Pedro Alberto Nieto Arévalo, candidato a concejal principal de Machala y su alterna Brenda Leticia Aguilar Campos; Cecilia de Jesús Coronel Mogrovejo, candidata a concejal principal de Machala y su alterno Elian Jazmani Aguilar Jiménez; Johony Antonio Jiménez Benítez, candidato a concejal principal de Machala y su alterna Damar Alejandra Taylor Vivanco.

Por concejalía rural están; Johanna Raquel Rogel Orozco, candidata a concejal principal y su alterno Jhonathan David Maza Peña.

Luego le fue dado el paso a Carlos Víctor Zambrano, quien mencionó que el propósito de esta postulación es servir a toda la provincia, asistiendo a los que más necesitan y abarcando los distintos sectores productivos. «Vamos a trabajar por el tema productivo y social de la provincia. Por cada uno de los sectores pesquero, transportista, empresarial nos comprometemos en la búsqueda del desarrollo que permita la construcción de una mejor provincia para ustedes». Agradeció por el cariño y la confianza que le ha mostrado su gente. «Gracias Machala querida, a mis compañeros, desde aquí desde la provincia de Oro seguiremos luchando. El Oro, es revolución; El Oro, es convicción. El Oro es honestidad».

«Hoy quiero saludar a quienes se han dado cita a este histórico evento. A los trabajadores, a los hermanos taxistas, a las madres solteras, al joven trabajador», con estas palabras inició su intervención Darío Macas Salvatierra, actual representante de la capital orense y anfitrión del evento de la alianza RC5-Plan77. Despejó dudas sobre el porqué de la alianza, indicando que fue por el bienestar de la provincia, la ciudad y su gente. «Nuestro símbolo, Un puño, que significa la unión para defender lo nuestro, para defender las obras donde no existían, para defender nuestras escrituras, para defender nuestro desarrollo».

Contó parte de su historia y la razón por la cual escogió al barrio Miraflores como el lugar idóneo para la alianza. «En este barrio nació el sueño, aquí un niño con su uniforme, siempre bien peinado caminaba rumbo a la escuela teniendo el sueño de trabajar por los demás. Con el tiempo, las ganas fueron aumentando, logrando idear proyectos para una ciudad. Y fue en el 2019, donde los machaleños, apostaron por él, convirtiéndolo en el actual alcalde del cantón».

Culminó su intervención, invitando a los asistentes a que no permitan retroceder, que no pierdan las obras que con esmero se las ha llegado a cumplir, logrando cambiar no solo un barrio o sector, sino las vidas de todas las familias que lo habitan.

Posteriormente, la presentación de la banda musical ecuatoriana D’ Franklin Band, brindó un magistral show, dando por concluida la trascendental alianza política.

